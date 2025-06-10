Одеса під атакою дронів: в місті пролунали вибухи

Вночі 10 червня російські війська розпочали атаку ударними безпілотниками по Одесі та навколишньому району. У місті чутно вибухи.

Про це заявили мер Одеси Геннадій Труханов та голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на їх дописи в Telegram.

"В місті чутно вибухи", - повідомив Труханов. Влада закликає мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та не нехтувати сигналами безпеки. При цьому місцеве видання "Думская" повідомило про роботу ППО в різних частинах Одеси. Де оголосили тривогу Станом на 01:25 повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал повітряної тривоги продовжується в більшості регіонах України.