Тримають ЗСУ у напрузі. На кордоні Чернігівщини фіксується військова присутність РФ

Вздовж кордону РФ з Чернігівською областю фіксується російська військова присутність. Окупанти тримають у напрузі та сковують українські бойові підрозділи.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону.
"Вздовж всього кордону ми фіксуємо військову присутність. Тобто вони тримають у напрузі та сковують наші бойові підрозділи, щоб ми не перекидали (підрозділи - ред.) на більш гарячі ділянки фронту", - розповів Мисник.
Водночас він зазначив, що найбільша концентрація ворога по обстрілах та живій силі навпроти Сумської області - у Курській області.
Речник також додав, що російські окупанти мають певні накопичення на території Курської області та намагаються розширювати зону активних бойових дій. Проте українські військові максимально знищують ворога та не дають їм просуватися в глиб території України.
Нагадаємо, за даними Генштабу, вздовж всієї лінії фронту протягом минулої доби було зафіксовано 170 боєзіткнень. Сили оборони України продовжують стримувати противника.
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши дев’ять ракет та 87 авіаударів, скинувши 151 керовану авіаційну бомбу.
Крім цього, здійснив 4586 обстрілів, зокрема 115 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3068 дронів-камікадзе.
Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 990 осіб. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, та іншу техніку ворога.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська вже кілька місяців знаходяться в постійному наступі на всіх напрямках фронту. Найбільше зусиль окупанти прикладають у Сумській області.
В ОТУ "Харків" також повідомляли, росіяни накопичують сили, і літня наступальна кампанія фактично вже почалася.
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