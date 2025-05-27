Армія РФ втратила за добу майже 1000 солдатів та багато техніки, - Генштаб

За останню добу, з 26 на 27 травня, росіяни втратили у боях проти України ще 990 військових. Також ЗСУ знищили 17 артсистем, 222 БпЛА та 64 одиниці автотехніки противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 27 травня 2025 року орієнтовно становлять:

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, станом на вчорашній вечір, на фронті впродовж доби було зафіксовано 141 бій. Найбільшу кількість штурмових атак ворог здійснив на Покровському напрямку, а саме - 53.

"Висока активність російських окупантів у районах населених пунктів Зоря, Олександропіль, Малинівка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка, Троїцьке та Андріївка. Дев'ять бойових зіткнень досі тривають", - повідомляли в Генштабі станом на 22:00.

Детально зі зведенням за всіма напрямками - можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

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