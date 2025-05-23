Дві стратегічні цілі наступу: які плани Путіна у війні на 2025 рік

Володимир Путін вирішив продовжувати наступ у 2025 році та захопити більше української території. Однак навряд чи плани є реалістичними.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Гра Путіна і мовчання Трампа: що Росія готує проти України ".

Як зазначається в матеріалі, схоже, Володимир Путін поки переконаний, що справи у його армії на фронті йдуть добре, а у війні на виснаження він цілком може перестояти Україну.

За інформацією РБК-Україна, у 2025 році росіяни планують набрати на контрактну службу приблизно 343 тисячі осіб. Це поповнення, навіть з огляду на поточні втрати окупаційної армії, дозволять їй підтримувати нинішню інтенсивність бойових дій щонайменше до кінця року. У росіян є серйозні проблеми з бронетехнікою, але вони змогли повсюдно заміняти її на мотоцикли, квадроцикли та баггі.

Кілька інформованих джерел видання у Силах оборони підтверджують: Москва вже визначила пріоритети на літньо-осінню кампанію і поки не має планів згортати бойові дії.

Дві стратегічні цілі

За даними джерел РБК-Україна, протягом літньо-осінньої наступальної кампанії противник планує зосередити основні зусилля на виконанні двох стратегічних завдань.

Перше - це захоплення всієї території Луганської та Донецької областей в їхніх адмінмежах.

Друге завдання - формування так званої буферної зони глибиною в 15-20 кілометрів насамперед у Сумській та Харківській областях.

"У разі успіхів на цих напрямках далі ворог планує наступальні дії з метою захоплення нових територій у Запорізькій та Херсонській областях", - уточнив один із співрозмовників видання.

Водночас співрозмовники видання у Силах оборони прогнозують, що під час літньо-осінньої кампанії Путіну не вдасться суттєво посилити свої позиції на полі бою. Здатність Росії вийти на адмінмежі Донецької, Запорізької та Херсонської областей або повне захоплення однієї з них до кінця цього літа чи навіть до кінця року вони вважають нереалістичною.