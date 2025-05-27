Держат ВСУ в напряжении. На границе Черниговщины фиксируется военное присутствие РФ

Вдоль границы РФ с Черниговской областью фиксируется российское военное присутствие. Оккупанты держат в напряжении и сковывают украинские боевые подразделения.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер ОТГ "Северск" Вадим Мисник в эфире телемарафона.
"Вдоль всей границы мы фиксируем военное присутствие. То есть они держат в напряжении и сковывают наши боевые подразделения, чтобы мы не перебрасывали (подразделения - ред.) на более горячие участки фронта", - рассказал Мысник.
В то же время он отметил, что наибольшая концентрация врага по обстрелам и живой силе напротив Сумской области - в Курской области.
Спикер также добавил, что российские оккупанты имеют определенные накопления на территории Курской области и пытаются расширять зону активных боевых действий. Однако украинские военные максимально уничтожают врага и не дают им продвигаться в глубь территории Украины.
Напомним, по данным Генштаба, вдоль всей линии фронта в течение минувших суток было зафиксировано 170 боестолкновений. Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив девять ракет и 87 авиаударов, сбросив 151 управляемую авиационную бомбу.
Кроме этого, осуществил 4586 обстрелов, в частности 115 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3068 дронов-камикадзе.
Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 990 человек. Также украинские воины уничтожили 2 танка, 1 боевую бронированную машину, 17 артиллерийских систем, и другую технику врага.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска уже несколько месяцев находятся в постоянном наступлении на всех направлениях фронта. Больше всего усилий оккупанты прикладывают в Сумской области.
В ОТГ "Харьков" также сообщали, россияне накапливают силы, и летняя наступательная кампания фактически уже началась.
Подробнее о планах российского диктатора Владимира Путина в войне на 2025 год, - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.