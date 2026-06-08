Три види виплат і "мінімалка" в 6000 грн: якою може бути пенсійна реформа в Україні

Трискладова система реформи

Як розповідав міністр соціальної політики, сім’ї та нацєдності Денис Улютін в інтерв'ю РБК-Україна, майбутня реформа складатиметься з трьох частин.

Оновлення солідарної системи

Основою стане принцип "пенсія - це те, що ти заробив". Виплати залежатимуть від суми внесків, сплачених протягом життя.

Формула розрахунку буде прозорою: чим більше внесків в солідарну систему людина зробила, тим вищою буде її пенсія.

Також передбачено запровадження базової виплати для осіб без повного стажу, щоб запобігти бідності (рівень визначатиметься бюджетом на рік).

Перехід від спеціальних пенсій до професійних

Спеціальні пенсії (пільговий стаж, ранній вихід на пенсію) не фінансуватимуться із загальної солідарної системи.

Для таких професій можуть передбачити підвищення ЄСВ або інші механізми накопичення, які формуватимуть професійну пенсію.

Перехідний період для цієї трансформації розрахований на 13 років.

Добровільна накопичувальна система

Може бути запроваджена накопичувальна частина, яка буде добровільною, але з елементом "автоматичної підписки".

"Ви можете від цього відмовитись. Але це призведе до того, що ваша пенсія буде на більш низькому рівні", - зазначав Улютін.

Фото: що відомо про можливу пенсійну реформу в Україні (інфографіка РБК-Україна)

Ключові зміни та цілі

Як пояснював міністр, уряд ставить за мету досягти суттєвих змін у рівні та справедливості виплат.

Мінімальний поріг. У рамках нової моделі планується, що пенсія в солідарній системі не буде меншою за 6 000 гривень.

У рамках нової моделі планується, що пенсія в солідарній системі не буде меншою за 6 000 гривень. Обмеження. Вводиться обмеження максимальної пенсії в солідарній системі на рівні 10 прожиткових мінімумів (на сьогодні - 26 000 гривень), оскільки розмір ЄСВ також обмежений.

Вводиться обмеження максимальної пенсії в солідарній системі на рівні 10 прожиткових мінімумів (на сьогодні - 26 000 гривень), оскільки розмір ЄСВ також обмежений. Балансування. Солідарна система має стати самодостатньою - розподілятимуться лише ті кошти, які до неї надійшли. Це дозволить уникнути надмірної залежності від державного бюджету.

Солідарна система має стати самодостатньою - розподілятимуться лише ті кошти, які до неї надійшли. Це дозволить уникнути надмірної залежності від державного бюджету. Зростання виплат. Для людей з тривалим стажем (наприклад, 40 років) пенсія може зрости у 1,5-2 рази порівняно з нинішньою.

Чому реформа необхідна?

За словами міністра, чинна пенсійна система в країні "сильно несправедлива".

"Для багатьох дуже низькі пенсійні виплати, а для деяких - дуже високі. Є велика різниця між роком, коли ти виходиш на пенсію. Навіть маючи однакові умови, тобто стаж роботи і рівень заробітної плати, ти все одно залежно від року маєш значні відмінності суми, яку будеш отримувати. Це все ми будемо збалансовувати", - пояснював він.

Коли пенсійну реформу внесуть в Раду?

Як повідомила сьогодні нардеп Ольга Василевська-Смаглюк, Кабмін повинен внести проєкт пенсійної реформи до Верховної Ради не пізніше, ніж восени 2026 року.