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Пенсіонерам готують велику реформу: що пропонує змінити Кабмін

13:25 08.06.2026 Пн
2 хв
Чому пенсія знецінюється і як уряд хоче це виправити?
aimg Олена Чупровська
Пенсіонерам готують велику реформу: що пропонує змінити Кабмін Фото: у чому суть урядової реформи (nashreporter. com)
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Уряд показав парламенту концепцію пенсійної реформи. Законопроєкт передбачає, що нарахування виплат зміниться повністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата IX скликання від фракції "Слуга народу" від 96 виборчого округу Ольгу Василевську-Смаглюк.

Як зміниться структура пенсії

За урядовою концепцією, пенсія складатиметься з двох частин:

  • базової - її фінансуватиме держава;
  • страхової - залежить від стажу і сплачених внесків.

Також передбачено запровадження гарантованого мінімального рівня виплат і скорочення розриву між найменшими та найбільшими пенсіями.

Чому вирішили змінити систему

Зараз пенсія знецінюється вже через три роки після виходу на заслужений відпочинок.

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При цьому новіші пенсіонери з аналогічним стажем і зарплатою отримують значно більше. Базова частина покликана усунути цю несправедливість.

Що ще обговорювали

На Раді коаліції порушували й інші проблемні питання:

  • "елітні" пенсії для окремих професійних груп;
  • розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Крім того, уряд пропонує поступово перевести спеціальні пенсії у систему професійних пенсійних програм і розвивати добровільні накопичення.

Подати законопроєкт до Верховної Ради планують не пізніше осені.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про оновлення показника середньої зарплати для розрахунку пенсій - за перші три місяці 2026 року він зріс на понад 1300 гривень, що безпосередньо впливає на розмір виплат новим пенсіонерам.

Тим часом, для частини українців спливає термін оцифрування паперових трудових книжок - насамперед це стосується тих, хто почав працювати до 2004 року і ще не подав скан-копії до Пенсійного фонду.

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