Пенсіонерам готують велику реформу: що пропонує змінити Кабмін
Уряд показав парламенту концепцію пенсійної реформи. Законопроєкт передбачає, що нарахування виплат зміниться повністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата IX скликання від фракції "Слуга народу" від 96 виборчого округу Ольгу Василевську-Смаглюк.
Як зміниться структура пенсії
За урядовою концепцією, пенсія складатиметься з двох частин:
- базової - її фінансуватиме держава;
- страхової - залежить від стажу і сплачених внесків.
Також передбачено запровадження гарантованого мінімального рівня виплат і скорочення розриву між найменшими та найбільшими пенсіями.
Чому вирішили змінити систему
Зараз пенсія знецінюється вже через три роки після виходу на заслужений відпочинок.
При цьому новіші пенсіонери з аналогічним стажем і зарплатою отримують значно більше. Базова частина покликана усунути цю несправедливість.
Що ще обговорювали
На Раді коаліції порушували й інші проблемні питання:
- "елітні" пенсії для окремих професійних груп;
- розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ).
Крім того, уряд пропонує поступово перевести спеціальні пенсії у систему професійних пенсійних програм і розвивати добровільні накопичення.
Подати законопроєкт до Верховної Ради планують не пізніше осені.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про оновлення показника середньої зарплати для розрахунку пенсій - за перші три місяці 2026 року він зріс на понад 1300 гривень, що безпосередньо впливає на розмір виплат новим пенсіонерам.
Тим часом, для частини українців спливає термін оцифрування паперових трудових книжок - насамперед це стосується тих, хто почав працювати до 2004 року і ще не подав скан-копії до Пенсійного фонду.