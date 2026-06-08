Три вида выплат и "минималка" в 6000 грн: какой может быть пенсионная реформа в Украине

Украинцам готовятся большие изменения по начислению пенсий. Кабмин уже работает над реформой и уже в этом году внесет ее на рассмотрение нардепов.
РБК-Украина напоминает, как может выглядеть пенсионная реформа, которую готовит Кабмин.
Как рассказывал министр социальной политики, семьи и национальности Денис Улютин в интервью РБК-Украина, будущая реформа будет состоять из трех частей.
Основой станет принцип "пенсия - это то, что ты заработал". Выплаты будут зависеть от суммы взносов, уплаченных в течение жизни.
Формула расчета будет прозрачной: чем больше взносов в солидарную систему человек сделал, тем выше будет его пенсия.
Также предусмотрено введение базовой выплаты для лиц без полного стажа, чтобы предотвратить бедность (уровень будет определяться бюджетом на год).
Специальные пенсии (льготный стаж, ранний выход на пенсию) не будут финансироваться из общей солидарной системы.
Для таких профессий могут предусмотреть повышение ЕСВ или другие механизмы накопления, которые будут формировать профессиональную пенсию.
Переходный период для этой трансформации рассчитан на 13 лет.
Может быть введена накопительная часть, которая будет добровольной, но с элементом "автоматической подписки".
"Вы можете от этого отказаться. Но это приведет к тому, что ваша пенсия будет на более низком уровне", - отмечал Улютин.
Фото: что известно о возможной пенсионной реформе в Украине (инфографика РБК-Украина)
Как объяснял министр, правительство ставит целью достичь существенных изменений в уровне и справедливости выплат.
По словам министра, действующая пенсионная система в стране "сильно несправедлива".
"Для многих очень низкие пенсионные выплаты, а для некоторых - очень высокие. Есть большая разница между годом, когда ты выходишь на пенсию. Даже имея одинаковые условия, то есть стаж работы и уровень заработной платы, ты все равно в зависимости от года имеешь значительные различия суммы, которую будешь получать. Это все мы будем сбалансировать", - объяснял он.
Как сообщила сегодня нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, Кабмин должен внести проект пенсионной реформы в Верховную Раду не позднее, чем осенью 2026 года.