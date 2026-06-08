Три вида выплат и "минималка" в 6000 грн: какой может быть пенсионная реформа в Украине

Трехсоставная система реформы

Как рассказывал министр социальной политики, семьи и национальности Денис Улютин в интервью РБК-Украина, будущая реформа будет состоять из трех частей.

Обновление солидарной системы

Основой станет принцип "пенсия - это то, что ты заработал". Выплаты будут зависеть от суммы взносов, уплаченных в течение жизни.

Формула расчета будет прозрачной: чем больше взносов в солидарную систему человек сделал, тем выше будет его пенсия.

Также предусмотрено введение базовой выплаты для лиц без полного стажа, чтобы предотвратить бедность (уровень будет определяться бюджетом на год).

Переход от специальных пенсий к профессиональным

Специальные пенсии (льготный стаж, ранний выход на пенсию) не будут финансироваться из общей солидарной системы.

Для таких профессий могут предусмотреть повышение ЕСВ или другие механизмы накопления, которые будут формировать профессиональную пенсию.

Переходный период для этой трансформации рассчитан на 13 лет.

Добровольная накопительная система

Может быть введена накопительная часть, которая будет добровольной, но с элементом "автоматической подписки".

"Вы можете от этого отказаться. Но это приведет к тому, что ваша пенсия будет на более низком уровне", - отмечал Улютин.

Фото: что известно о возможной пенсионной реформе в Украине (инфографика РБК-Украина)

Ключевые изменения и цели

Как объяснял министр, правительство ставит целью достичь существенных изменений в уровне и справедливости выплат.

Минимальный порог. В рамках новой модели планируется, что пенсия в солидарной системе не будет меньше 6 000 гривен.

В рамках новой модели планируется, что пенсия в солидарной системе не будет меньше 6 000 гривен. Ограничения. Вводится ограничение максимальной пенсии в солидарной системе на уровне 10 прожиточных минимумов (на сегодня - 26 000 гривен), поскольку размер ЕСВ также ограничен.

Вводится ограничение максимальной пенсии в солидарной системе на уровне 10 прожиточных минимумов (на сегодня - 26 000 гривен), поскольку размер ЕСВ также ограничен. Балансировка. Солидарная система должна стать самодостаточной - будут распределяться только те средства, которые в нее поступили. Это позволит избежать чрезмерной зависимости от государственного бюджета.

Солидарная система должна стать самодостаточной - будут распределяться только те средства, которые в нее поступили. Это позволит избежать чрезмерной зависимости от государственного бюджета. Рост выплат. Для людей с длительным стажем (например, 40 лет) пенсия может вырасти в 1,5-2 раза по сравнению с нынешней.

Почему реформа необходима?

По словам министра, действующая пенсионная система в стране "сильно несправедлива".

"Для многих очень низкие пенсионные выплаты, а для некоторых - очень высокие. Есть большая разница между годом, когда ты выходишь на пенсию. Даже имея одинаковые условия, то есть стаж работы и уровень заработной платы, ты все равно в зависимости от года имеешь значительные различия суммы, которую будешь получать. Это все мы будем сбалансировать", - объяснял он.

Когда пенсионную реформу внесут в Раду?

Как сообщила сегодня нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, Кабмин должен внести проект пенсионной реформы в Верховную Раду не позднее, чем осенью 2026 года.