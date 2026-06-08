Дострокова пенсія в Україні: які чотири категорії громадян можуть отримати її раніше

Не всі українці повинні чекати досягнення загального пенсійного віку для оформлення пенсії. Законодавство передбачає низку категорій громадян, які можуть вийти на пенсію достроково за особливих умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України (ПФУ).

Головне: УБД та родичі загиблих: Учасники бойових дій та члени сімей загиблих воїнів можуть вийти на пенсію достроково: чоловіки у 55 років, жінки - у 50 років.

Учасники бойових дій та члени сімей загиблих воїнів можуть вийти на пенсію достроково: чоловіки у 55 років, жінки - у 50 років. Багатодітні батьки: Матері, які народили 5 та більше дітей та виховали їх до 6 років, мають право на пенсію у 50 років.

Матері, які народили 5 та більше дітей та виховали їх до 6 років, мають право на пенсію у 50 років. Через скорочення на роботі: Оформити пенсію за 1,5 року до встановленого віку можуть люди, яких звільнили через ліквідацію чи реорганізацію компанії.

Оформити пенсію за 1,5 року до встановленого віку можуть люди, яких звільнили через ліквідацію чи реорганізацію компанії. За станом здоров'я: Люди з інвалідністю по зору І групи та особи з інвалідністю з дитинства І групи можуть піти на пенсію у 50 років (чоловіки) та у 40 років (жінки).

Хто має право на дострокову пенсію

Перелік громадян, які можуть претендувати на дострокову пенсію за віком, визначений статтею 115 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Таке право, зокрема, мають учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Чоловіки з цих категорій можуть оформити пенсію після досягнення 55 років за наявності щонайменше 25 років страхового стажу. Для жінок пенсійний вік становить 50 років, а необхідний страховий стаж - не менше 20 років.

Які пільги мають багатодітні батьки

Достроково вийти на пенсію можуть також багатодітні матері, які народили п'ятьох і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Таке право мають і матері дітей з інвалідністю з дитинства або тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність.

Для призначення пенсії необхідно:

досягти 50-річного віку;

мати щонайменше 15 років страхового стажу;

виховати дитину до шестирічного віку.

За вибором матері або у разі її відсутності дострокову пенсію може оформити батько, якщо саме він займався вихованням дітей. У такому випадку право на пенсію виникає після досягнення 55 років та за наявності не менше 20 років страхового стажу.

Кого можуть відправити на пенсію раніше через звільнення

Окремі громадяни можуть оформити пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку. Йдеться про людей, яких звільнили через:

ліквідацію підприємства;

реорганізацію або банкрутство;

перепрофілювання виробництва;

скорочення чисельності або штату працівників;

невідповідність займаній посаді через стан здоров'я.

Для цього особа повинна зареєструватися в центрі зайнятості протягом 30 днів після звільнення, а служба зайнятості не повинна запропонувати підходящу роботу протягом семи календарних днів.

Також необхідно мати повний страховий стаж для призначення пенсії у мінімальному розмірі - не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

Хто може отримати пенсію через стан здоров'я

Закон передбачає достроковий вихід на пенсію для окремих категорій громадян із певними захворюваннями.

Зокрема, право мають хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути) та диспропорційні карлики. Для чоловіків пенсія призначається після досягнення 45 років за наявності не менше 20 років страхового стажу, для жінок - після 40 років і за наявності щонайменше 15 років стажу.

Крім того, дострокову пенсію можуть отримати особи з інвалідністю по зору I групи (сліпі), а також люди з інвалідністю з дитинства I групи.

У цьому випадку чоловіки можуть оформити пенсію після 50 років за наявності не менше 15 років страхового стажу, а жінки - після 40 років та за наявності щонайменше 10 років стажу.

У Пенсійному фонді нагадують, що кожна категорія має власні умови призначення дострокової пенсії. Тому перед поданням документів варто перевірити відповідність вимогам щодо віку, страхового стажу та підтвердження спеціального статусу або обставин, які дають право на пільговий вихід на пенсію.