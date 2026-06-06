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Залишилися лічені дні: кому потрібно оцифрувати трудову і що буде, якщо не встигнути

08:30 06.06.2026 Сб
2 хв
Навіщо оцифровувати трудову книжку і який дедлайн?
aimg Дмитро Левицький
Залишилися лічені дні: кому потрібно оцифрувати трудову і що буде, якщо не встигнути Фото: що потрібнно знати про оцифрування трудової книжки (Віталій Носач, РБК-Україна)
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До 10 червня 2026 року частині працюючих українців потрібно оцифрувати свої паперові трудові книжки.

РБК-Україна нагадує, навіщо це потрібно зробити і чи зарахують стаж, якщо не оцифрувати трудову книжку до дедлайну.

Для кого оцифрування трудової книжки обов'язкове?

Як зазначали у ПФУ, подати скан-копії трудової книжки насамперед потрібно тим, хто почав працювати до 1 січня 2004 року.

Хто повинен займатися оцифруванням?

Це може зробити і працівник, і його роботодавець. Подати скан-копії трудової книжки можна через вебпортал ПФУ (portal.pfu.gov.ua).

Як перевірити, чи трудова книжка оцифрована?

Зробити це можна на вебпорталі ПФУ. Просто зайдіть в особистий кабінет, а далі:

  • Оберіть у меню розділ "Електронна трудова книжка".
  • У вкладці "Скан-копії трудової книжки" перевірте, чи завантажені документи.
  • У вкладці "Відцифрована ЕТК" перевірте уже готові результати оцифрування.

Як оцифрувати трудову книжку і кому для стажу потрібні свідки: розʼяснення від ПФУ

Фото: найголовніше про оцифрування трудових книжок (Інфографіка РБК-Україна)

Що робити, якщо трудова книжка була втрачена через війну?

Замінити паперову трудову книжку для підтвердження стажу можуть інші офіційні папери: трудові договори, відомості про нарахування зарплати, довідки з роботи чи виписки з наказів.

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Якщо ж підприємство знаходилося в окупації чи зоні бойових дій і всі архіви втрачено, для підтвердження стажу знадобляться покази мінімум двох свідків.

Їм потрібно буде надати власні документи, що підтверджують факт вашої спільної праці в цій організації в той самий час.

Що буде, якщо не встигнули оцифрувати трудову книжку до 10 червня 2026 року?

Пенсійний фонд і надалі прийматиме скан-копії. Отже, оцифрувати трудову книжку чи подати документи для підтвердження стажу можна буде й після цього дедлайну.

"Якщо паперову трудову книжку не оцифрували до 10 червня 2026 року, то страховий стаж не втрачається", - заспокоюють у ПФУ.

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