Три цели за два часа. ВСУ "приземлили" вражеские самолеты и беспилотник

Украинские военные уничтожили два самолета российских оккупантов и один беспилотник оперативно-тактического уровня во вторник, 13 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.
Так, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили три воздушные цели с 14:00 по 16:00.
В Херсонской области бойцы 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожили российский бомбардировщик Су-24.
В Донецкой области зенитчики Шепетовского 11-ого зенитного ракетного полка воздушного командования "Запад" приземлили российский штурмовик Су-25.
Напомним, ВСУ нашли под Балаклеей обломки российского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34.
Кроме того, 10 сентября защитники сбили четыре воздушные цели оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.