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Три цілі за дві години. ЗСУ "приземлили" ворожі літаки і безпілотник

Фото: ЗСУ "приземлили" ворожі літаки і безпілотник (facebook com aviacionmilitar am)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові знищили два літаки російських окупантів та один безпілотник оперативно-тактичного рівня у вівторок, 13 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

Так, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили три повітряні цілі з 14:00 по 16:00.

У Херсонській області бійці 160-ої зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" знищили російський бомбардувальник Су-24.

У Донецькій області зенітники Шепетівського 11-ого зенітного ракетного полку повітряного командування "Захід" приземлили російський штурмовик Су-25.

Нагадаємо, ЗСУ знайшли під Балаклією уламки російського надзвукового винищувача-бомбардувальника Су-34.

Окрім того, 10 вересня захисники збили чотири повітряні цілі окупантів.

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