ВСУ обнаружили обломки российского Су-34 под Балаклеей (фото)
Иллюстративное фото: ВСУ обнаружили обломки российского Су-34 под Балаклеей (Getty Images)
Украинские военные в ходе контрнаступления в Харьковской области обнаружили под Балаклеей обломки российского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.
Отмечается, что самолет Су-34 RF-95808, который сбили украинские военные, находился в составе 47-го авиационного полка (Воронеж).
Обломки уничтоженного Су-34 (facebook.com/kpszsu)
Напомним, ранее стало известно, что в субботу, 10 сентября, украинские военные сбили четыре воздушные цели россиян.
Также мы писали, что в среду, 7 сентября, бойцы ВСУ “приземлили” российский Су-25 на Харьковском направлении.
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