ВСУ обнаружили обломки российского Су-34 под Балаклеей (фото)

Украинские военные в ходе контрнаступления в Харьковской области обнаружили под Балаклеей обломки российского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.