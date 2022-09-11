ВСУ сбили три БПЛА и ракету россиян: что известно

За сутки субботы, 10 сентября, подразделения Воздушных сил ВСУ уничтожили четыре воздушные цели оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.

Напомним, украинские военные продолжают свое успешное контрнаступление, а россияне бегут из Харьковской области, опасаясь котла. Тем временем ослабевают позиции оккупантов и в Луганской области.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 52650 солдат.

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