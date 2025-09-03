Мода 90-х повертається: Даша Квіткова показала "лук", який хочеться повторити

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.

Який "лук" вибрала Даша Квіткова

На нових фотографіях вона постала в образі, в якому поєднуються строгість і невимушеність. Цей стиль, що відсилає до моди 90-х років, демонструє її вміння експериментувати.

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Блогерка обрала оверсайз-костюм сірого кольору, який складається з широких штанів і подовженого піджака з масивними плечима.

Образ на осінь 2025 (фото: instagram.com/kvittkova)

Класичний силует розбавляють деталі, характерні для того періоду: біла сорочка, темна краватка та окуляри, що надають образу інтелектуальності.

"Лук" на осінь 2025 від Квіткової (фото: instagram.com/kvittkova)

Цей образ - ідеальне поєднання чоловічого стилю з елементами жіночності, що є характерною рисою моди 90-х. Він підкреслює впевненість та індивідуальність, але водночас має елегантний і невимушений вигляд.

Даша Квіткова показала незвичайний лук (фото: instagram.com/kvittkova)

Яку зачіску вибрала Квіткова

Зачіска блогерки в цьому образі є ключовим елементом, який доповнює стилістику 90-х і надає образу ефектності.

Об'ємні хвилі

Її світле волосся укладене в об'ємні, пишні локони. Ця зачіска створює ефект, який був дуже популярний у 90-х роках. Об'ємність досягається завдяки начосу біля коріння і легким, недбалим хвилям по всій довжині.

Квіткова показала стильний образ і зачіску (фото: instagram.com/kvittkova)

Контраст зі строгим костюмом

Пишне, "живе" волосся створює цікавий контраст зі строгим і маскулінним оверсайз-костюмом. Це поєднання надає образу динамічності та підкреслює жіночність, попри строгий крій одягу.

Така зачіска робить образ менш формальним і розслабленим.

Сміливість і невимушеність

Зачіска Даші має невимушений і сміливий вигляд, немов її волосся розвиває вітер. Це створює відчуття свободи та впевненості, характерні для моди того часу.

Вона підкреслює, що стиль 90-х - це не тільки суворі лінії, а й елементи, що надають легкість та індивідуальність.

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)