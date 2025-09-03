ua en ru
Що буде в моді цієї осені: Андре Тан назвав топ взуттєвих трендів

Середа 03 вересня 2025 14:40
Що буде в моді цієї осені: Андре Тан назвав топ взуттєвих трендів Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова

Український дизайнер Андре Тан розповів про модні тенденції у взутті на осінь 2025 року. У новому сезоні актуальні моделі, в яких поєднуються комфорт, практичність і елегантність.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Instagram.

Елегантні балетки з ремінцем

Балетки вже давно повернулися на подіуми, але цього року вони отримали миле й елегантне оновлення - тонкий ремінець на підйомі. Ця маленька деталь не тільки робить взуття більш витонченим, а й надає образу романтичності та легкості.

Такі балетки ідеально пасуватимуть до суконь, спідниць, а також укорочених штанів. Вони стануть незамінним елементом для створення романтичних і жіночних луків.

Це взуття поєднує в собі класичну елегантність і сучасну кокетливість, що робить його універсальним вибором для будь-якого випадку.

Що буде в моді цієї осені: Андре Тан назвав топ взуттєвих трендівАндре Тан показав трендове взуття (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Грубі лофери

Для тих, хто любить додавати в образ нотки зухвалості та динамічності, грубі лофери стануть справжньою знахідкою. Вони давно перестали бути виключно частиною офісного стилю і стали улюбленим елементом street style.

Вибирайте класичні чорні моделі, що поєднуються з усім, або експериментуйте з кольорами. Грубі лофери бронзового, бежевого або білого кольору допоможуть створити цікавий акцент.

Їх можна носити як із джинсами, так і з класичними штанами або навіть легкими сукнями. Це ідеальний спосіб додати "драйву" і сучасності у ваш осінній гардероб.

Що буде в моді цієї осені: Андре Тан назвав топ взуттєвих трендівЯке взуття буде в моді восени (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Класичні чоботи

Чоботи - це взуття, яке знову і знову доводить свою актуальність. Їх універсальність і зручність роблять їх незамінними в холодну пору року.

Класичні чоботи можна носити як з джинсами, заправивши їх всередину, так і з довгими спідницями або сукнями. Вони ідеально підходять для створення як ділових, так і повсякденних образів.

Такий фасон поєднує в собі мінімалізм, елегантність і практичність, тому варто мати хоча б одну пару.

Що буде в моді цієї осені: Андре Тан назвав топ взуттєвих трендівАндре Тан назвав тренди взуттєвої моди (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Чоботи на платформі з хутром усередині

Цей тренд - ідеальне поєднання стилю і комфорту. Чоботи на платформі, доповнені хутром всередині, стануть вашим порятунком від перших холодів.

Вони не тільки забезпечують максимальне тепло і зручність, але й дають змогу створювати цікаві візуальні ефекти.

Наприклад, такі чоботи мають чудовий вигляд у поєднанні зі спідницями, створюючи сміливий і оригінальний образ. Платформа додає кілька сантиметрів зросту, а хутро робить їх неймовірно затишними.

Що буде в моді цієї осені: Андре Тан назвав топ взуттєвих трендівАндре Тан розповів про модні тренди (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Взуття з контрастною підошвою

Якщо ви хочете додати у свій образ трохи яскравості, зверніть увагу на взуття з контрастною підошвою. Це може бути що завгодно - від черевиків до кедів, де підошва виділяється іншим кольором.

Цей тренд поєднує в собі елементи ретро і кежуал, що робить його ідеальним для любителів експериментів.

Що буде в моді цієї осені: Андре Тан назвав топ взуттєвих трендівЯке взуття обрати на осінь (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Навіть найпростіший базовий лук, доповнений таким взуттям, виглядатиме незвично і свіжо. Це маленький, але дуже важливий акцент, який додасть родзинки у ваш стиль.

