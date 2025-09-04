ua en ru
Бахрома і чоботи-"козаки": Злата Огнєвіч показала ідеальний осінній образ у стилі бохо

Четвер 04 вересня 2025 07:15
Бахрома і чоботи-"козаки": Злата Огнєвіч показала ідеальний осінній образ у стилі бохо Злата Огнєвіч (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Українська співачка Злата Огнєвіч продемонструвала стильний осінній образ у стилі бохо. Артистка обрала замшеві чоботи-"козаки" та шкіряну куртку з бахромою, створивши трендовий лук, який ідеально вписується в атмосферу початку сезону.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала Огнєвіч

Образ Злати Огнєвіч - це гармонійне поєднання кількох модних стилів: романтичного бохо, брутального рок-стилю та елементів вестерну.

Співачка майстерно поєднала ці напрямки, створивши унікальний і привабливий аутфіт.

Мереживна сукня

Основу образу становить довга біла сукня з мережива, яка надає образу жіночності, легкості та романтики.

Прозорі вставки та ніжний матеріал створюють повітряний, майже невагомий силует, що характерно для бохо-стилю.

Шкіряна куртка з бахромою

На контрасті з ніжною сукнею є масивна коричнева шкіряна куртка-косуха. Цей елемент відповідає рок-стилю, додаючи в образ грубості та сміливості.

Особливістю куртки є довга бахрома на рукавах і спині, яка створює динаміку і додає елементи вестерну.

Бахрома і чоботи-&quot;козаки&quot;: Злата Огнєвіч показала ідеальний осінній образ у стилі бохоЗлата Огнєвіч показала модний "лук" (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Замшеві чоботи-"козаки"

Образ доповнюють замшеві ковбойські чоботи. Вони є логічним продовженням стилю вестерн. Ці чоботи не тільки зручні, а й роблять образ цілісним і завершеним.

Аксесуари

Злата доповнила свій аутфіт простими, але витонченими прикрасами - сережками та каблучками, які не перевантажують образ, але підкреслюють елегантність.

Вона також тримає в руці містку шкіряну сумку коричневого кольору, яка ідеально вписується в загальний стиль.

Бахрома і чоботи-&quot;козаки&quot;: Злата Огнєвіч показала ідеальний осінній образ у стилі бохоЗлата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Чому бохо знову в моді 2025 року

Прагнення до індивідуальності

Після кількох сезонів мінімалізму і строгих силуетів мода повертається до вільного самовираження. Бохо дає змогу змішувати текстури, шари, кольори та деталі саме те, що потрібно для створення унікального образу.

Комфорт і практичність

Осінь вимагає теплих, багатошарових луків, і бохо ідеально підходить під цей запит. Об'ємні кардигани, широкі сукні, замшеві чоботи, накидки з торочками - все це не тільки стильно, а й зручно.

Бахрома і чоботи-&quot;козаки&quot;: Злата Огнєвіч показала ідеальний осінній образ у стилі бохоЗлата Огнєвіч задає тренди (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Натуральні матеріали

У 2025 році зростає інтерес до екостилю, і бохо активно використовує натуральні тканини: льон, вовну, замшу, шкіру. Це надає образам тепла і фактурності.

Повернення ретро

Мода 70-х знову в центрі уваги, а разом з нею і бохо-естетика: козаки, бахрома, вишивка, капелюхи, прикраси ручної роботи.

Універсальність

Бохо легко адаптувати під різні ситуації: від міського кежуалу до більш романтичних або навіть вечірніх варіантів.

Бахрома і чоботи-&quot;козаки&quot;: Злата Огнєвіч показала ідеальний осінній образ у стилі бохоЗлата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

