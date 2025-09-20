Три російські МіГ-31 залетіли в Естонію: в міноборони показали мапу

Міністерство оборони Росії заявили, що нібито проліт їхніх МіГів відбувався "у суворій відповідності до Міжнародних правил використання повітряного простору" і начебто "не порушував кордонів інших держав".

Тим часом міністерство оборони Естонії оприлюднило мапу маршруту трьох російських МіГ-31, які 19 вересня майже 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії.

Там зазначили, що літаки летіли з вимкненими транспондерами та без радіозв’язку. І нагадали, що це вже четверте порушення росіянами естонського повітряного простору у 2025 році.

Фото: Пентагон доводить, що це не випадковість (Міноборони Естонії)