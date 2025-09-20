UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Три російські МіГ-31 залетіли в Естонію: в міноборони показали мапу

Фото: Естонія показала маршрут російського МіГ-31 (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Поки Росія традиційно заперечує порушення кордонів країни НАТО, Міноборони Естонії показує мапу, яка доводить, що це брехня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство оборони Естонії і міноборони РФ.

Міністерство оборони Росії заявили, що нібито проліт їхніх МіГів відбувався "у суворій відповідності до Міжнародних правил використання повітряного простору" і начебто "не порушував кордонів інших держав".

Тим часом міністерство оборони Естонії  оприлюднило мапу маршруту трьох російських МіГ-31, які 19 вересня майже 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії.

Там зазначили, що літаки летіли з вимкненими транспондерами та без радіозв’язку. І нагадали, що це вже четверте порушення росіянами естонського повітряного простору у 2025 році.

Фото: Пентагон доводить, що це не випадковість (Міноборони Естонії)

 

 

Вторгнення МІГів РФ в повітряний простір Естонії

Нагадаємо, вранці 19 вересня три винищувачі МіГ-31 ВКС РФ вилетіли без дозволу у повітряний простір Естонії. Інцидент зафіксовано відразу після входу літаків на територію країни.

На інцидент оперативно відреагували винищувачі F-35 ВПС Італії, що дислоковані у Емарі в рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії. Літаки супроводили російські МіГ-31 за межі території Естонії, не дозволивши подальшого порушення.

У зв'язку з провокацією, уряд Естонії вимагає від НАТО провести консультації за статтею 4 статуту Альянсу.

У НАТО і ЄС уже різко відповіли на вторгнення МіГ-31 у повітряний простір Естонії.

Російська ФедераціяЕстоніяМіГ-31К