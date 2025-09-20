Три российских МиГ-31 залетели в Эстонию: в минобороны показали карту

Министерство обороны России заявили, что якобы пролет их МиГов происходил "в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства" и якобы "не нарушал границ других государств".

Между тем министерство обороны Эстонии обнародовало карту маршрута трех российских МиГ-31, которые 19 сентября почти 12 минут находились в воздушном пространстве Эстонии.

Там отметили, что самолеты летели с выключенными транспондерами и без радиосвязи. И напомнили, что это уже четвертое нарушение россиянами эстонского воздушного пространства в 2025 году.

Фото: Пентагон доказывает, что это не случайность (Минобороны Эстонии)