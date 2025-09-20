Три российских МиГ-31 залетели в Эстонию: в минобороны показали карту

Пока Россия традиционно отрицает нарушение границ страны НАТО, Минобороны Эстонии показывает карту, которая доказывает, что это ложь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны Эстонии и минобороны РФ.
Министерство обороны России заявили, что якобы пролет их МиГов происходил "в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства" и якобы "не нарушал границ других государств".
Между тем министерство обороны Эстонии обнародовало карту маршрута трех российских МиГ-31, которые 19 сентября почти 12 минут находились в воздушном пространстве Эстонии.
Там отметили, что самолеты летели с выключенными транспондерами и без радиосвязи. И напомнили, что это уже четвертое нарушение россиянами эстонского воздушного пространства в 2025 году.
Напомним, утром 19 сентября три истребителя МиГ-31 ВКС РФ вылетели без разрешения в воздушное пространство Эстонии. Инцидент зафиксирован сразу после входа самолетов на территорию страны.
На инцидент оперативно отреагировали истребители F-35 ВВС Италии, дислоцированные в Эмари в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Самолеты сопроводили российские МиГ-31 за пределы территории Эстонии, не позволив дальнейшего нарушения.
В связи с провокацией, правительство Эстонии потребовало от НАТО провести консультации по статье 4 устава Альянса.
В НАТО и ЕС уже резко ответили на вторжение МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии.