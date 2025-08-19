Три роки жили в окупації: Україна повернула додому двох дівчат-підлітків

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих Росією територій двох дівчат-підлітків. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

За словами Єрмака, дівчата три роки жили в окупації. Були погрози, загроза обшуків, їх примушували ходити в російські школи.

Попри це, дівчата зберігали українську ідентичність. Навчалися онлайн у школах України, уникали нав’язаних "патріотичних" заходів і щодня боролися за право бути собою.

"Тепер вони у безпеці, поруч із рідними, й отримують підтримку та допомогу. Дякую Українській мережі за права дитини за сприяння в порятунку. Виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей", - зазначив глава ОП.