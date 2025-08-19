Три роки жили в окупації: Україна повернула додому двох дівчат-підлітків
Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих Росією територій двох дівчат-підлітків. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.
За словами Єрмака, дівчата три роки жили в окупації. Були погрози, загроза обшуків, їх примушували ходити в російські школи.
Попри це, дівчата зберігали українську ідентичність. Навчалися онлайн у школах України, уникали нав’язаних "патріотичних" заходів і щодня боролися за право бути собою.
"Тепер вони у безпеці, поруч із рідними, й отримують підтримку та допомогу. Дякую Українській мережі за права дитини за сприяння в порятунку. Виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей", - зазначив глава ОП.
Депортація українських дітей
Нагадаємо, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.
Водночас додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців, процес триває.
Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
Також додамо, що у квітні Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях представником іноземної держави.