ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Три роки жили в окупації: Україна повернула додому двох дівчат-підлітків

Вівторок 19 серпня 2025 19:06
UA EN RU
Три роки жили в окупації: Україна повернула додому двох дівчат-підлітків Фото: Україна повернула додому двох дівчат-підлітків (t.me/ermaka2022)
Автор: Тетяна Степанова

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих Росією територій двох дівчат-підлітків. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

За словами Єрмака, дівчата три роки жили в окупації. Були погрози, загроза обшуків, їх примушували ходити в російські школи.

Попри це, дівчата зберігали українську ідентичність. Навчалися онлайн у школах України, уникали нав’язаних "патріотичних" заходів і щодня боролися за право бути собою.

"Тепер вони у безпеці, поруч із рідними, й отримують підтримку та допомогу. Дякую Українській мережі за права дитини за сприяння в порятунку. Виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей", - зазначив глава ОП.

Депортація українських дітей

Нагадаємо, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.

Водночас додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців, процес триває.

Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Також додамо, що у квітні Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях представником іноземної держави.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Єрмак Офіс президента Війна в Україні Діти
Новини
Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ
Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"