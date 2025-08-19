Три года жили в оккупации: Украина вернула домой двух девушек-подростков
Украине удалось вернуть с временно оккупированных Россией территорий двух девушек-подростков. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
По словам Ермака, девушки три года жили в оккупации. Были угрозы, угроза обысков, их заставляли ходить в российские школы.
Несмотря на это, девушки сохраняли украинскую идентичность. Учились онлайн в школах Украины, избегали навязанных "патриотических" мероприятий и ежедневно боролись за право быть собой.
"Теперь они в безопасности, рядом с родными, и получают поддержку и помощь. Спасибо Украинской сети за права ребенка за содействие в спасении. Выполняем задание президента - вернуть всех детей", - отметил глава ОП.
Депортация украинских детей
Напомним, по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.
В то же время домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев, процесс продолжается.
Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Также добавим, что в апреле Верховная Рада приняла за основу проект закона об установлении ответственности за незаконное перемещение и использование детей в военных целях представителем иностранного государства.