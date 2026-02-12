ua en ru
Три роки замість чотирьох? Хто з українських випускників вчитиметься у вишах менше

Четвер 12 лютого 2026 18:22
UA EN RU
Три роки замість чотирьох? Хто з українських випускників вчитиметься у вишах менше Дехто з випускників в Україні вступатиме у виші вже на трирічний бакалаврат (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Українцям пояснили, хто з випускників, коли та за яких умов вступатиме на трирічний бакалаврат у закладах вищої освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова заступниці міністра освіти й науки України Надії Кузьмичової під час брифінгу у Львові, оприлюднені "Гал-інфо".

Читайте також: Вступ-2026 за новими правилами: що готує МОН для майбутніх студентів

Для кого навчання у вишах стане на рік коротшим

Заступниця міністра освіти й науки нагадала, що нинішні 10-класники в Україні донавчаються за старою освітньою системою.

Йдеться про те, що вони стануть абітурієнтами після 11 класів школи.

Тим часом у 2029 році в Україні з'являться перші випускники пілотних трирічних ліцеїв. Тобто випускники цих пілотних академічних ліцеїв вступатимуть до вишів вже після 12 класу.

"Вони першими випустяться у 2029 році і вступатимуть на трирічний бакалаврат у закладах вищої освіти", - наголосила Кузьмичова.

Така ситуація, за її словами, "забезпечить спадкоємність".

Водночас представниця МОН зауважила: цікавим є те, що "у 2029 році випускників буде небагато".

"Тож університети будуть активно конкурувати за цих абітурієнтів", - констатувала посадовиця.

Умови для трирічного бакалаврату в Україні

Варто зазначити, що раніше заступник міністра освіти й науки Микола Трофименко повідомив, що правові умови для запровадження трирічних бакалаврських програм в Україні існують давно.

При цьому сам підхід, за його словами, відповідає європейській практиці.

"У наших людей в голові є традиційне уявлення, що школа має бути стільки-то років, бакалаврат - 4 роки, магістратура - півтора. Ми не маємо в такі рамки заводити наших молодих людей", - зауважив представник МОН.

Тобто насправді в українських закладах вищої освіти можуть скорочувати терміни навчання на бакалавраті до трьох років (така можливість уже передбачена законодавством й залежить від автономії конкретного університету).

Трофименко нагадав, що у перспективі виші все одно рухатимуться до трирічного бакалаврату, адже це пов'язано з реформою середньої освіти та переходом на 12-річне навчання.

При цьому очікується, що випускники старшої профільної школи будуть краще підготовленими до навчання у вишах (що дозволить скоротити тривалість бакалаврських програм без втрати якості).

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вступ без НМТ - хто з абітурієнтів має право не складати тест у 2026 році.

Крім того, ми пояснювали, навіщо МОН запустило "зимовий вступ" - кому доступний "нульовий курс" і як подати заявку

Читайте також, як стати курсантом в Україні та куди подавати документи.

