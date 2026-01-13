Вступ-2026 за новими правилами: що готує МОН для майбутніх студентів

Міністерство освіти і науки винесло на обговорення нові правила вступу до вишів у 2026 році. У документі прописано, як проходитиме вступна кампанія, які вимоги висуватимуть до абітурієнтів та які зміни чекають на майбутніх студентів.

Як проходитиме відбір

Вступ на бакалаврат та до медичної магістратури у 2026 році відбуватиметься на основі результатів Національного мультипредметного тесту або співбесіди - для вступників, які мають пільги.

Структура НМТ залишається незмінною третій рік поспіль. Абітурієнти складатимуть тести з чотирьох предметів.

Обовʼязкові:

українська мова

математика

історія України

Один предмет на вибір:

українська література

географія

біологія

фізика

хімія

англійська, німецька, французька або іспанська мова

Порогові бали зростуть

У 2026 році підвищується мінімальний бал, необхідний для допуску до вступу:

українська мова - з 7 до 8 тестових балів

історія України - з 8 до 9 балів

Саме ці результати відповідатимуть 100 рейтинговим балам - мінімуму, з яким абітурієнт має право брати участь у конкурсі.

Які сертифікати діють

Вступники зможуть використовувати:

результати НМТ 2026 року

або сертифікати НМТ 2023-2025 років

або результати національних випускних іспитів після школи в країнах ЄС

Творчі конкурси посилять

Для мистецьких і спортивних спеціальностей, окрім НМТ, обовʼязковим залишається творчий конкурс у закладі освіти. Його роль у 2026 році посилюється: для мистецьких спеціальностей застосовуватиметься ваговий коефіцієнт 0,7

Крім того, всі вступники, які складатимуть творчі чи інші вступні випробування, погоджуватимуться на відеофіксацію іспитів. Записи зберігатимуться та можуть бути оприлюднені протягом року.

Як рахуватимуть бал

У 2026 році всі вступники братимуть участь у конкурсі за єдиною формулою розрахунку конкурсного бала. Вона включатиме:

вагові коефіцієнти предметів НМТ

вагу творчого конкурсу

регіональний коефіцієнт

галузевий коефіцієнт

+15 балів за успішне проходження "нульового курсу" у виші, до якого подається заява

Мінімум для бюджету

До участі у конкурсі на бюджетні місця допускатимуть вступників з конкурсним балом не менше 130.

Для низки популярних спеціальностей планка значно вища - не менше 150 балів. Йдеться про:

C1 "Економіка та міжнародні економічні відносини"

C3 "Міжнародні відносини"

D4 "Публічне управління та адміністрування"

D8 "Право"

D9 "Міжнародне право"

I1 "Стоматологія"

I2 "Медицина"

I3 "Педіатрія"

I4 "Медична психологія"

I8 "Фармація"

У 2026 році зросте роль творчого конкурсу при вступі (фото: Getty Images)

Пільги: нові правила

У 2026 році держава зберігає всі чинні квоти та пільгові категорії вступників, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій.

Водночас МОН запроваджує важливе уточнення: частина пільговиків зможе самостійно обирати підставу вступу - складати НМТ або проходити співбесіду у виші.

Однак є суттєвий нюанс. Якщо такий вступник складатиме НМТ і не подолає пороговий бал хоча б з одного предмета, він втрачає право на бюджет. У цьому разі він зможе пройти співбесіду, але матиме можливість вступити лише на контракт.

До цієї категорії належать:

постраждалі учасники Революції Гідності

особи з інвалідністю внаслідок війни

учасники бойових дій

вступники, які планують навчатися на контракті за іншою спеціальністю на основі бакалавра або магістра

Без мотиваційних листів

Однією з ключових новацій вступної кампанії 2026 року є скасування мотиваційних листів та зменшення кількості заяв.

Як і раніше, з 1 липня до 15 жовтня вступник має створити електронний кабінет, через який подаватиме заяви, відстежуватиме перебіг кампанії та підтверджуватиме рекомендації.

Скільки заяв можна

У 2026 році абітурієнт зможе подати до 12 заяв, з яких не більше 5 - на бюджет.

Усім заявам - і на бюджет, і на контракт - необхідно присвоїти пріоритети від 1 до 12, де 1 - найвищий рівень бажання вступити саме до цього закладу.

Водночас МОН радить тим, хто планує брати участь у додаткових хвилях контрактного набору, залишити кілька заяв невикористаними в основний період, адже 12 - це загальна гранична кількість заяв до 15 жовтня.

Ключові дати зарахування

Рекомендації до зарахування вступники, які подали заяви в основний період, отримають за алгоритмом адресного розміщення.

Списки рекомендованих на бюджет і контракт з’являться в електронних кабінетах не пізніше 6 серпня.

До 18:00 9 серпня вступники мають:

підтвердити вибір місця навчання

виконати вимоги до зарахування

укласти договір про навчання

Зарахування відбудеться не пізніше 11 серпня.

Після включення до наказу про зарахування всі інші заяви автоматично деактивуються. За потреби їх можна буде повторно активувати через електронний кабінет або в приймальній комісії.

Гранти для контрактників

Вступники, які складуть НМТ на 140-150+ балів і вступлять на контракт, зможуть претендувати на державний грант на здобуття вищої освіти.

Ця підтримка може частково або повністю покрити вартість навчання.

Розмір гранту залежатиме від: