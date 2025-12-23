Бакалаврат за три роки: у МОН пояснили, за яких умов виші можуть скорочувати навчання
В українських закладах вищої освіти можуть скорочувати терміни навчання на бакалавраті до трьох років. Така можливість уже передбачена законодавством і залежить від автономії конкретного університету.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Умови для трирічного бакалаврату вже є
За словами Трофименка, правові умови для запровадження трирічних бакалаврських програм в Україні існують давно, а сам підхід відповідає європейській практиці.
"У рамках автономії наших закладів вищої освіти вони можуть скорочувати ці програми до 3-х років. Це європейська практика. У наших людей в голові є традиційне уявлення, що школа має бути стільки-то років, бакалаврат - 4 роки, магістратура - півтора. Ми не маємо в такі рамки заводити наших молодих людей", - наголосив він.
Чому виші мають перейти на нову модель
Заступник міністра пояснив, що в перспективі університети все одно рухатимуться до трирічного бакалаврату. Це пов’язано з реформою середньої освіти та переходом на 12-річне навчання.
Очікується, що випускники старшої профільної школи будуть краще підготовленими до навчання у вишах, що дозволить скоротити тривалість бакалаврських програм без втрати якості.
Чи втратять університети гроші
На запитання, чи не викличе скорочення термінів навчання фінансові побоювання у вишів, Трофименко заявив, що не бачить у цьому проблеми.
"У нас військо під мільйон, і дуже суттєва частина цих людей захоче здобути якусь компетентність, кваліфікацію, перепрофілювання, якісь нові навички. У нас ринок освітніх послуг колосальний", - зазначив він.
За його словами, університети зможуть компенсувати можливе зменшення кількості традиційних вступників за рахунок інших категорій студентів.
"Я думаю, що університети компенсують ту кількість вступників, які можуть в якийсь рік не дійти до закладів, іншими категоріями", - підсумував заступник міністра.
