Три речі у вашому домі можуть вказувати, що ви нещасні (навіть якщо ви вважаєте інакше)

Психологи попереджають, що якщо у вашому домі є певні предмети, можливо, ви дуже нещасні, навіть якщо самі так не вважаєте. Інтер'єр, речі та планування житла багато говорять про наш спосіб життя, пріоритети, смаки та рівень добробуту.

Як речі можуть вказувати, що ви нещасні та що не так у вашому внутрішньому світі, розповідає РБК-Україна з посиланням на Psychologies.

Деякі предмети можуть бути як симптомом, так і причиною внутрішнього дискомфорту. Вони не є підставою для "діагнозу", але є приводом замислитись, чи все гаразд у вашому внутрішньому світі.

Психологи вважають, що в оселях нещасних людей найчастіше зустрічаються ці три речі.

Предмети, що викликають сумні спогади

Фотографії людей, які викликають тугу, одяг, що більше не підходить. Якщо ці речі досі у вашому домі, можливо, ви застрягли в минулому.

Вчені називають це "негативною ностальгією" - коли ми не просто зберігаємо речі, а, дивлячись на них, занурюємося в неприємні спогади, відчуваємо жаль та роздумуємо про негативні емоції.

Порада: краще прибрати ці предмети подалі, а то й зовсім викинути. Це допоможе звільнитися від тягаря минулого.

Безлад

Гора брудного посуду, розкиданий одяг, прання, яке назбиралося на стільці й досі не розібрано по поличках, забуті речі під диваном... Якщо думка про прибирання викликає у вас апатію, можливо, це не просто лінь.

Відсутність мотивації наводити порядок часто йде поруч із тривогою. Варто замислитися над своїм станом і спробувати почати наводити лад. Викинути хоча б одну стару річ - це вже крок до кращого самопочуття.

Порада: почніть з малого. Навіть найменший крок до порядку може стати першим кроком до внутрішнього спокою.

Безлад і речі, які викликають у вас ностальгію - поганий знак (фото: Freepik)

Зламані речі

Лампа з перегорілою лампочкою, пульт без батарейок, тріснута ваза чи зламана техніка, що чекає ремонту... Непрацюючі предмети, що накопичуються вдома, можуть свідчити про почуття безпорадності господаря. Те, як ми організовуємо свій побут вдома, відображає наш внутрішній дискомфорт.

Порада: почніть лагодити або викидати зламані речі. Це допоможе вам відновити відчуття контролю над власним життям.

Ще одна ознака - захоплення серіалами

У 2021 році дослідження тайванських учених виявило зв'язок між переглядом серіалів "запоєм" та депресією, соціальною тривогою та самотністю.

Хоча це не означає, що перегляд серіалів завжди є ознакою нещастя, важливо звернути увагу, якщо це стає вашим єдиним способом провести час.

Якщо ви знайшли у своєму домі щось із перерахованого, не панікуйте. Це не робить вас поганою людиною. Можливо, це просто знак, що настав час серйозно замислитися над своїм життям і визнати, що пора щось змінювати.