Три вещи в вашем доме могут указывать, что вы несчастны (даже если вы считаете иначе)

Пятница 08 августа 2025 19:03
Три вещи в вашем доме могут указывать, что вы несчастны (даже если вы считаете иначе) Какие вещи в вашем доме указывают, что вы несчастны или в депрессии (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Психологи предупреждают, что если в вашем доме есть определенные предметы, возможно, вы очень несчастны, даже если сами так не считаете. Интерьер, вещи и планировка жилья много говорят о нашем образе жизни, приоритетах, вкусах и уровне благосостояния.

Как вещи могут указывать, что вы несчастны и что не так в вашем внутреннем мире, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Psychologies.

Некоторые предметы могут быть как симптомом, так и причиной внутреннего дискомфорта. Они не являются основанием для "диагноза", но являются поводом задуматься, все ли в порядке в вашем внутреннем мире.

Психологи считают, что в домах несчастных людей чаще всего встречаются эти три вещи.

Предметы, вызывающие грустные воспоминания

Фотографии людей, которые вызывают тоску, одежда, которая больше не подходит. Если эти вещи до сих пор в вашем доме, возможно, вы застряли в прошлом.

Учёные называют это "негативной ностальгией" - когда мы не просто храним вещи, а, глядя на них, погружаемся в неприятные воспоминания, испытываем сожаление и размышляем о негативных эмоциях.

Совет: лучше убрать эти предметы подальше, а то и вовсе выбросить. Это поможет освободиться от груза прошлого.

Беспорядок

Гора грязной посуды, разбросанная одежда, стирка, которая накопилась на стуле и до сих пор не разобрана по полочкам, забытые вещи под диваном... Если мысль об уборке вызывает у вас апатию, возможно, это не просто лень.

Отсутствие мотивации наводить порядок часто идет рядом с тревогой. Стоит задуматься над своим состоянием и попробовать начать наводить порядок. Выбросить хотя бы одну старую вещь - это уже шаг к лучшему самочувствию.

Совет: начните с малого. Даже самый маленький шаг к порядку может стать первым шагом к внутреннему спокойствию.

Бардак и вещи, которые вызывают у вас ностальгию - плохой знак (фото: Freepik)

Бардак и вещи, которые вызывают у вас ностальгию - плохой знак (фото: Freepik)

Сломанные вещи

Лампа с перегоревшей лампочкой, пульт без батареек, треснувшая ваза или сломанная техника, ожидающая ремонта... Неработающие предметы, накапливающиеся дома, могут свидетельствовать о чувстве беспомощности хозяина. То, как мы организовываем свой быт дома, отражает наш внутренний дискомфорт.

Совет: начните чинить или выбрасывать сломанные вещи. Это поможет вам восстановить ощущение контроля над собственной жизнью.

Еще один признак - увлечение сериалами

В 2021 году исследование тайваньских ученых выявило связь между просмотром сериалов "запоем" и депрессией, социальной тревогой и одиночеством.

Хотя это не означает, что просмотр сериалов всегда является признаком несчастья, важно обратить внимание, если это становится вашим единственным способом провести время.

Если вы нашли в своем доме что-то из перечисленного, не паникуйте. Это не делает вас плохим человеком. Возможно, это просто знак, что пришло время серьезно задуматься над своей жизнью и признать, что пора что-то менять.

