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Три района Черновицкой области покинули "красную" карантинную зону

Автор: РБК-Украина

Три района Черновицкой области перешли в менее жесткую зону ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Вижницкий, Глыбокский и Заставненский районы перешли в "оранжевую зону".

Об этом в Facebook написал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Три района Буковины - Вижницкий, Глыбокский и Заставненский - смогли перейти из "красной" зоны в менее жесткую по ограничениям "оранжевую". Связано это прежде всего с уменьшением количества инфицированных", - написал он.

По словам Осачука, Герцаевский и Кельменецкий районы с 14 сентября будут в "красной" зоне.

Напомним, Украину поделили на новые зоны карантина.

Министерство здравоохранения Украины не исключает возможность введения режима "красной зоны" по всей стране в случае ухудшения эпидемической ситуации.

Ранее Кабинет министров продлил карантин в Украине до ноября.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль не исключает возможность продления карантина.

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