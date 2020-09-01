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Карантин в Украине могут продлить после 31 октября, - Шмыгаль

Украина, Вторник 01 сентября 2020 19:14
Карантин в Украине могут продлить после 31 октября, - Шмыгаль
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Адаптивный карантин в Украине могут продлить и после 31 октября. Однако правительство не планирует повторять локдаун страны.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию The Page.

"Сейчас мы продлили карантин фактически до начала ноября. Очевидно, что он, наверное, будет продолжен и дальше. Несмотря на те показатели, которые мы сейчас имеем, в сентябре - октябре будет довольно напряженный момент с прохождением очередной волны коронавируса", - заявил он.

Также премьер добавил, что сейчас важно правильно подготовить медицинскую систему, врачей, оборудование и больницы.

Напомним, Кабинет министров продлил карантин в Украине до ноября.

Кроме того, Украина закрыла госграницу для иностранцев, ограничения будут действовать как минимум месяц.

Добавим, что за минувшие сутки в Украине подтвердили чуть более 2 тысяч новых случаев коронавируса, всего в стране уже заболели 123 303 человека.

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