Три райони Чернівецької області покинули "червону" карантинну зону

Три райони Чернівецької області перейшли до менш жорсткої зони обмежень, які викликані пандемією COVID-19. Вижницький, Глибоцький та Заставнівський райони перейшли до "помаранчевої зони".
Про це у Facebook написав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
"Три райони Буковини - Вижницький, Глибоцький та Заставнівський - змогли перейти із "червоної" зони до менш жорсткої щодо обмежень "помаранчевої". Пов’язано це насамперед зі зменшенням кількості інфікованих", - написав він.
Нагадаємо, Україну поділили на нові зони карантину.
Міністерство охорони здоров'я України не виключає можливість введення режиму "червоної зони" по всій країні в разі погіршення епідемічної ситуації.
Раніше Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до листопада.
При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль не виключає можливість продовження карантину.