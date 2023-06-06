Три постріли в скроню. Чому для росіян підрив ГЕС є фатальним: пояснення експерта

Окупанти демонструють свою паніку

За його словами, те що сталося на Херсонщині - це панічна реакція росіян на загрозу наступальних дій з боку Сил оборони України.

"Вони, розуміючи всю фатальність цих дій, здійснили цей терористичний акт виключно з позиції паніки. Адже була в них така версія, що нібито українські сили можуть "розпочати форсування Дніпра". Я піддаю сумніву той факт, що взагалі план по форсування є якимось превалюючим у нашому наступі", - каже Коваленко.

На думку експерта, підрив ГЕС показує, що росіяни знаходяться в повному нерозумінні того, де буде відбуватися наш наступ, і якими силами та засобами. Тож окупанти і йдуть саме на такі воєнні злочини.

Як росіяни підривом ГЕС "самі собі вистрілили в скроню"

За словами Коваленка, окупаційні війська були перелякані "форсуванням Дніпра" з боку ЗСУ (яке самі вигадали), що "зробили собі три постріли в скроню".

"Перший - це юридична складова, другий - знищення своїх же ліній оборони, а третій - окупанти не здобувши ніякого стратегічного чи тактичного успіху, ускладнили собі не лише становище на лівобережжі Херсонщини, а і в Криму. Бо туди піде набагато менше води. А коли їм доведеться тікати, то Крим - це місце, яке менш прилаштоване для того, аби обслуговувати таке велике угруповування, яке буде тікати з півдня на півострів", - пояснив співрозмовник.

Фото: Каховська ГЕС на мапі (google.com.ua/maps)

РФ на лівому березі Дніпра прийдеться відтягувати сили

Експерт звернув увагу, що окупанти в Херсонській області наразі перебувають в низині, куди й піде більша частина води.

"Правобережжя все ж має більшу висоту, ніж лівобережжя. Тому основна частина всієї води піде саме на лівобережжя. І вже зараз фактично повністю затоплено та змито їх 1-шу лінію оборони", - зауважив Коваленко.

Але він звернув увагу, що у ворога є зараз і 2-га та 3-тя лінії оборони. Куди, на думку Коваленка, росіяни вони будуть відтягувати частково свої підрозділи.

"Частково вони залишать контингент оборонного типу в Новій Каховці, Олешках, Голій Пристані тощо. Але все ж значну частину їм доведеться відтягувати глибше на лівобережжя Херсонщини", - додає співрозмовник.

Росія не завадить контрнаступу ЗСУ

Нагадаємо, як заявив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв військове командування завчасно передбачало ворожі дії, в тому числі і дії щодо підриву дамби. Тому, за його словами, це не завадить наступальним діям наших військових.

Про те, що терористичні дії росіян не матимуть успіхів у перешкоджанні контрнаступу ЗСУ заявляв і глава держави Володимир Зеленський.

"Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну", - зауважив президент.

Також секретар РНБО Олексій Данілов запевнив: ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав.

Всі подробиці щодо підриву окупантами Каховської ГЕС та які це спричинило наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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