Три выстрела в висок. Почему для россиян подрыв ГЭС фатальный: объяснение эксперта

Оккупанты демонстрируют свою панику

По его словам, произошедшее в Херсонской области - это паническая реакция россиян на угрозу наступательных действий со стороны Сил обороны Украины.

"Они, понимая всю фатальность этих действий, совершили этот террористический акт исключительно с позиции паники. Ведь была у них такая версия, что якобы украинские силы могут "начать форсирование Днепра". Я подвергаю сомнению тот факт, что вообще план по форсированию является каким-то превалирующим в нашем наступлении", - говорит Коваленко.

По мнению эксперта, подрыв ГЭС показывает, что россияне находятся в полном недопонимании того, где будет происходить наше наступление, и какими силами и средствами. Поэтому оккупанты и идут именно на такие военные преступления.

Как россияне подрывом ГЭС "сами себе выстрелили в висок"

По словам Коваленко, оккупационные войска были испуганы "форсированием Днепра" со стороны ВСУ (которое сами придумали), что "сделали себе три выстрела в висок".

"Первый - это юридическая составляющая, второй - уничтожение своих же линий обороны, а третий - оккупанты, не добившись никакого стратегического или тактического успеха, осложнили себе не только положение на левобережье Херсонщины, но и в Крыму. Потому что туда пойдет гораздо меньше воды. А когда им придется убегать, то Крым - это место менее приспособлено для того, чтобы обслуживать такую большую группировку, которая будет убегать с юга на полуостров", - объяснил собеседник.

Фото: Каховская ГЭС на карте (google.com.ua/maps)

РФ на левом берегу Днепра придется оттягивать силы

Эксперт обратил внимание, что оккупанты в Херсонской области находятся в низине, куда и пойдет большая часть воды.

"Правобережье все же имеет большую высоту, чем левобережье. Поэтому основная часть всей воды пойдет именно на левобережье. И уже сейчас фактически полностью затоплена и смыта их 1-я линия обороны", - отметил Коваленко.

Но он обратил внимание, что у врага есть сейчас и 2-я и 3-я линии обороны. Куда, по мнению Коваленко, россияне будут оттягивать частично свои подразделения.

"Частно они оставят контингент оборонного типа в Новой Каховке, Алешках, Голой Пристани и т.д. Но все же значительную часть им придется оттягивать глубже на левобережье Херсона", - добавляет собеседник.

Россия не помешает контрнаступлению ВСУ

Напомним, как заявил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев военное командование заранее предусматривало вражеские действия, в том числе и действия по подрыву дамбы. Поэтому, по его словам, это не помешает наступательным действиям наших военных.

О том, что террористические действия россиян без успеха в препятствовании контрнаступлению ВСУ заявлял и глава государства Владимир Зеленский.

"Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно террористам не удастся остановить Украину", - заметил президент.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов заверил: ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого наступило.

Все подробности по подрыву оккупантами Каховской ГЭС и какие это повлекло за собой последствия - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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