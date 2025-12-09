Три окремих документи. Стубб розповів, що саме обговорює Україна з США та Європою

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що мир для України ближчий, ніж будь-коли з початку повномасштабної війни. За його словами, наразі триває обговорення трьох окремих документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Ми досить близькі до угоди", - сказав він, і додав, що переговори стосуються трьох окремих документів.

Перший - рамковий документ, який "станом на вчорашню розмову" між європейськими лідерами "є 20-пунктним планом".

"Оригінальний 28-пунктний план містив елементи майбутньої європейської структури безпеки, які, на мою думку, були абсолютно неприйнятними", - наголосив Стубб.

Другий документ, який обговорюється між адміністрацією президента США Дональда Трампа, українськими та європейськими посадовцями, стосується гарантій безпеки в Україні.

Президент Фінляндії провів розмежування між "жорсткими гарантіями безпеки та домовленостями про безпеку". Він додав, що останні передбачають так звану "коаліцію рішучих".

Стубб повідомив, що третій документ стосується відбудови України після завершення війни.