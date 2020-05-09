Три области не отчитались о выплате надбавок медикам

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Степанов провел совещание с руководителями департаментов здравоохранения

В Украине три области не отчитались о выполнении поручения по выплате 300% должностных окладов за март 2020 года медикам, которые борются с коронавирусом. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Степанов рассказал, что провел совещание с руководителями департаментов здравоохранения, где также присутствовали заместители глав ОГА.

"Мы поставили задачу, что выплаты всех без исключения надбавок, этих 300% и отчетности к концу рабочего дня пятницы, 8 мая. Какую информацию мы получили, на вчерашний день, во-первых не отчитались три области - это Днепропетровская, Киевская и Херсонская области", - сказал Степанов.

Он привел пример, что в Харьковской области проинформировали о 17 медицинских работниках, которые в марте были заняты лечением четырех больных, общая сумма средств, выплаченная в качестве доплат из бюджетов всех уровней 14 900 грн или 870 грн каждому.

"Не лучшая ситуация происходит и в других областях, я могу заверить всех наших медицинских работников, что эта ситуация будет доведена до конца, и все без исключения медицинские работники, которые должны были получить эту доплату, они ее получат", - рассказал он.

РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения призвало Верховную раду внести изменения в государственный бюджет для повышения зарплат врачей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил главам областных государственных администраций погасить задолженности перед врачами.