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Три області не відзвітували про виплату надбавок медикам

Новини » Коронавірус     09.05.2020 - 11:16
Три області не відзвітували про виплату надбавок медикам
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Степанов провів нараду з керівниками департаментів охорони здоров’я

В Україні три області не відзвітували про виконання доручення щодо виплати 300% посадових окладів за березень 2020 року медикам, які борються з коронавірусом. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Степанов розповів, що провів нараду з керівниками департаментів охорони здоров’я, де також були присутні заступники голів ОДА.

"Ми поставили завдання, що виплати всіх без виключення надбавок, цих 300% і відзвітування до кінця робочого дня п’ятниці, 8 травня. Яку інформацію ми отримали, на вчорашній день, по-перше не відзвітувалися три області - це Дніпропетровська, Київська та Херсонська області", - сказав Степанов.

Він навів приклад, що у Харківській області проінформували про 17 медичних працівників, які у березні були зайняті лікуванням чотирьох хворих, загальна сума коштів, яка виплачена в якості доплат з бюджетів всіх рівнів 14 900 грн, або 870 грн кожному.

"Не краща ситуація відбувається й в інших областях, я можу запевнити всіх наших медичних працівників, що ця ситуація буде доведена до кінця, й всі без виключення медичні працівники, які повинні були отримати цю доплату, вони її отримають", - розповів він.

РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я закликало Верховну раду внести зміни в державний бюджет для підвищення зарплат лікарів.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив головам обласних державних адміністрацій погасити заборгованості перед лікарями.

Теги Новини України зарплатамедик
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