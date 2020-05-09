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В Минздраве анонсировали старт выплат для медиков по новому пакету финансирования

Новости » Коронавирус     09.05.2020 - 01:36
В Минздраве анонсировали старт выплат для медиков по новому пакету финансирования
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Речь идет о выплате надбавок за апрель

С понедельника медики, работающие с коронавирусом, получат финансирование по новому пакету. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

Ляшко напомнил, что 15 миллиардов гривен выделили именно для оплаты услуг и обеспечения больниц лекарственными средствам.

"Те кто работает с коронавирусной болезнью в апреле месяце, с понедельника начинает получать финансирование по новому пакету. Он будет финансируемый Национальной службой здоровья. Правительство для этого выделило, а народные депутаты поддержали и сделали стабилизационный фонд. 15 миллиардов гривен выделено именно для оплаты услуг и обеспечения больниц лекарственными средствами, а также дополнительного оборудования", - добавил Ляшко

Врач подчеркнул, что речь идет о речь идет о начале выплат надбавок для медиков за работу в апреле. Вместе с тем, в Минздраве обещают решить проблему с невыплаченными зарплатами врачей за март.

"Вопрос, который возник за март – это какой-то настоящий квест. Деньги переправлялись на области. Дальше не дошли до непосредственного врача. Кто-то неправильно просчитал, кто-то вовремя не подготовил платежные поручения, а апрель-месяц уже не позволял их использовать на зарплату. Но этот вопрос будет решен. Я хочу заверить всех медиков, что все, кто работал с коронавирусом в марте также получат обещанную 300% надбавку", - заявил он.

РБК-Украина писало, что Министерство здравохранения призвало Верховную раду внести изменения в государственный бюджет для повышения зарплат врачей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил председателям областных государственных администраций погасить задолженности перед врачами.

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
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