Три області – майже повністю без світла: в Міненерго розповіли про наслідки атаки РФ

Фото: в Міненерго розповіли про наслідки атаки РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України. Через обстріл три області майже повністю знеструмлені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"Вночі та вранці ворог здійснив чергову, вже дев’яту з початку року, масовану атаку на енергосистему України. Внаслідок цього – на ранок майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях", - зазначили у Міненерго.

Також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті як тільки це дозволить безпекова ситуація.

"На Одещині – триває ліквідація кількох поспіль масованих ударів по енергетичній інфраструктурі регіону, значна кількість споживачів залишається знеструмленою. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу", - додали у міністерстві.

Також через масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему на всій території України застосовані графіки аварійних відключень. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергетичній системі.

Як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, для того, щоб  відновити електропостачання у регіонах.

Удар по Україні 23 грудня

Нагадаємо, в ніч проти сьогоднішнього дня та зранку російські війська здійснили чергову комбіновану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники та ракети. Відомо, що ворог застосував більше 600 дронів та десятки ракет.

У Києві уламки безпілотника впали у Святошинському районі. Наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Крім того, внаслідок атаки російських дронів було зруйновано об’єкт критичної інфраструктури у Шостці на Сумщині. Значна частина міста залишилася без електропостачання та тепла.

Під ворожий обстріл потрапила і Рівненська область. За попередніми даними, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок - вибуховою хвилею в квартирах вибило вікна. Також зруйновано дерев’яну господарську споруду та пошкоджено три автомобілі.

