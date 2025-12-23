RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Три области - почти полностью без света: в Минэнерго рассказали о последствиях атаки РФ

Фото: в Минэнерго рассказали о последствиях атаки РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за обстрелов три области почти полностью обесточены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"Ночью и утром враг совершил очередную, уже девятую с начала года, массированную атаку на энергосистему Украины. В результате - на утро почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях", - отметили в Минэнерго.

Также есть обусловленные обстрелами обесточивания в Винницкой, Черниговской, Житомирской областях и в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы будут начаты как только это позволит ситуация с безопасностью.

"В Одесской области - продолжается ликвидация нескольких подряд массированных ударов по энергетической инфраструктуре региона, значительное количество потребителей остается обесточенным. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу", - добавили в министерстве.

Также из-за массированной ракетно-пушечной атаки на энергосистему на всей территории Украины применены графики аварийных отключений. Аварийные обесточивания будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергетической системе.

Как позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, для того, чтобы восстановить электроснабжение в регионах.

 

Удар по Украине 23 декабря

Напомним, в ночь на сегодняшний день и утром российские войска совершили очередную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты. Известно, что враг применил более 600 дронов и десятки ракет.

В Киеве обломки беспилотника упали в Святошинском районе. Известно о четырех пострадавших.

Кроме того, в результате атаки российских дронов был разрушен объект критической инфраструктуры в Шостке Сумской области. Значительная часть города осталась без электроснабжения и тепла.

Под вражеский обстрел попала и Ровенская область. По предварительным данным, поврежден многоквартирный жилой дом - взрывной волной в квартирах выбило окна. Также разрушено деревянное хозяйственное сооружение и повреждены три автомобиля.

Вторжение России в УкраинуЭлектроэнергия