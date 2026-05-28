Три найбільші мережі АЗС в Україні. Кому вони належать?

Як мережа "Укрнафти" стала найбільшою

Мережа "Укрнафти" на сьогодні налічує майже 700 об'єктів. Компанія у 2022 році відновила контроль над близько 500 АЗС під брендом "Укрнафта", які до того багато років контролювала фінансово-промислова група "Приват" Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та їхніх партнерів.

У 2024 році "Укрнафта" отримала від Національного агентства з розшуку та менеджменту активів в управління мережу АЗС Glusco (84 станції), яка була пов'язана із колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком. В тому ж році "Укрнафта" купила 51% компанії "Альянс Холдинг", яка управляла мережею із 118 АЗС під брендом Shell.

У цьому році "Укрнафта" на умовах франшизи отримала в управління ще 21 АЗС, які належать державній "Укргазвидобування".

Кому найбільше дісталося заправок "Привату"

Другою за кількістю АЗС стала мережа приватної компанії "Укрпалетсистемс" (бренд UPG) Володимира Петренка, який починав свій бізнес із деревообробки та торгівлі пальним у Житомирській області.

Коли в кінці 2024 року - на початку 2025 року мережа АЗС "Привату" почала зупинятися та зупинилася остаточно через втрату контролю над націоналізованими часткою в "Укрнафті" та Кременчуцьким НПЗ, більшу частину АЗС під брендами "Авіас" та ANP орендувала або купила саме мережа UPG.

На сьогодні вона виросла до 658 заправок у 21 регіоні України, з яких 370 станцій працюють безпосередньо під брендом UPG (інші проходять ребрендинг).

Хто посідає третю позицію

Третьою за кількістю станцій є мережа ОККО (понад 410 АЗС), яка належить українському бізнесмену Віталію Антонову. Його холдинг ОККО Group також інвестує в аграрний бізнес, вітрову енергетику та гірськолижні курорти на заході Україні (проєкт GORO Mountain Resort у Львівській області).

Значними гравцями на паливному ринку також залишаються мережі WOG (352 станції), "БРСМ-Нафта" (227 АЗС), АМІС (199 станцій), зазначають для видання аналітики консалтингової компанії "НафтоРинок".