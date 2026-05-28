Три найбільші мережі АЗС в Україні. Кому вони належать?

Три мережі контролюють більшість заправок в Україні. Серед їхніх власників є і державна компанія, і бізнесмен із деревообробки, і власник гірськолижних курортів.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Володарі палива. Кому належать найбільші мережі АЗС України та хто диктує ціни"
Мережа "Укрнафти" на сьогодні налічує майже 700 об'єктів. Компанія у 2022 році відновила контроль над близько 500 АЗС під брендом "Укрнафта", які до того багато років контролювала фінансово-промислова група "Приват" Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та їхніх партнерів.
У 2024 році "Укрнафта" отримала від Національного агентства з розшуку та менеджменту активів в управління мережу АЗС Glusco (84 станції), яка була пов'язана із колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком. В тому ж році "Укрнафта" купила 51% компанії "Альянс Холдинг", яка управляла мережею із 118 АЗС під брендом Shell.
У цьому році "Укрнафта" на умовах франшизи отримала в управління ще 21 АЗС, які належать державній "Укргазвидобування".
Другою за кількістю АЗС стала мережа приватної компанії "Укрпалетсистемс" (бренд UPG) Володимира Петренка, який починав свій бізнес із деревообробки та торгівлі пальним у Житомирській області.
Коли в кінці 2024 року - на початку 2025 року мережа АЗС "Привату" почала зупинятися та зупинилася остаточно через втрату контролю над націоналізованими часткою в "Укрнафті" та Кременчуцьким НПЗ, більшу частину АЗС під брендами "Авіас" та ANP орендувала або купила саме мережа UPG.
На сьогодні вона виросла до 658 заправок у 21 регіоні України, з яких 370 станцій працюють безпосередньо під брендом UPG (інші проходять ребрендинг).
Третьою за кількістю станцій є мережа ОККО (понад 410 АЗС), яка належить українському бізнесмену Віталію Антонову. Його холдинг ОККО Group також інвестує в аграрний бізнес, вітрову енергетику та гірськолижні курорти на заході Україні (проєкт GORO Mountain Resort у Львівській області).
Значними гравцями на паливному ринку також залишаються мережі WOG (352 станції), "БРСМ-Нафта" (227 АЗС), АМІС (199 станцій), зазначають для видання аналітики консалтингової компанії "НафтоРинок".
Нагадаймо, в кінці березня на фоні подорожчання пального через війну в Ірані уряд запровадив державну програму "паливного" кешбеку - повернення частини коштів за купівлю палива на АЗС. Спочатку ця програма діяла до кінця квітня, а потім була продовжена до кінця травня.
Розмір кешбеку залежить від виду пального, для дизелю це 15%, бензину - 10% та автогазу - 5%. Максимальний розмір виплат на місяць становить 500 гривень. Станом на 27 травня програмою вже скористалися 2 млн українців.
