Кешбек на пальне завершується: до якого числа діє програма

14:47 27.05.2026 Ср
2 хв
Уряд продовжив програму до 31 травня, після чого компенсації на пальне припиняться
aimg Анастасія Мацепа
Кешбек на пальне завершується: до якого числа діє програма Фото: українці зможуть отримати останні виплати за пальне до кінця травня (Getty Images)
Державна програма компенсації витрат на пальне для українців діятиме лише до кінця травня 2026 року. Після цього виплати в межах кешбеку на пальне припиняться, хоча сама програма ''Національний кешбек'' продовжить роботу в оновленому форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.

Головне:

  • Кешбек на пальне діятиме до 31 травня 2026 року включно.
  • Максимальна сума компенсації – до 500 грн на місяць.
  • Понад 2 млн українців уже отримали виплати з початку програми.
  • Компенсація залежить від типу пального – від 5% до 15%.
  • Програма охоплює 219 операторів АЗС по всій Україні.

Кешбек на пальне завершується

Державна програма компенсації витрат на пальне для українців діятиме до 31 травня 2026 року. Після цієї дати нові нарахування в межах кешбеку здійснюватися не будуть.

Рішення про продовження програми до кінця травня ухвалив Кабінет Міністрів України з огляду на збереження високих цін на пальне та попит серед громадян.

Скільки українці отримують компенсації

З 1 травня максимальний розмір виплат становить до 500 гривень на місяць на одного користувача. Уряд пояснює, що такий рівень відповідає фактичним нарахуванням більшості учасників програми та дозволяє зберегти її адресність.

Від початку запуску програми понад 2 мільйони українців уже отримали компенсації за пальне.

Розмір кешбеку залежить від виду пального:

  • 15% – дизель
  • 10% – бензин
  • 5% – автогаз

Як працює програма

До ініціативи вже долучилися 219 операторів автозаправних станцій по всій Україні – від великих мереж до локальних АЗС.

Компенсація нараховується виключно за безготівкові розрахунки та є частиною державної програми ''Національний кешбек'', яка продовжить діяти і надалі.

Як зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів, програма вже стала реальною підтримкою для мільйонів домогосподарств і допомагає частково компенсувати витрати в умовах високих цін.

Що далі з ''Національним кешбеком''

Після завершення кешбеку на пальне програма продовжить роботу в інших категоріях товарів і послуг.

Зокрема, передбачено компенсацію:

  • 15% – на окремі категорії товарів
  • 5% – на продукти харчування, аптечні товари та інше

Отримані кошти можна витрачати на комунальні та поштові послуги, ліки, книги, українські товари, а також благодійність, зокрема підтримку Сил оборони України.

