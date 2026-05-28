Три крупнейшие сети АЗС в Украине. Кому они принадлежат?

Как сеть "Укрнафты" стала крупнейшей

Сеть "Укрнафты" на сегодня насчитывает почти 700 объектов. Компания в 2022 году восстановила контроль над около 500 АЗС под брендом "Укрнафта", которые до того много лет контролировала финансово-промышленная группа "Приват" Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и их партнеров.

В 2024 году "Укрнафта" получила от Национального агентства по розыску и менеджменту активов в управление сеть АЗС Glusco (84 станции), которая была связана с бывшим народным депутатом Виктором Медведчуком. В том же году "Укрнафта" купила 51% компании "Альянс Холдинг", которая управляла сетью из 118 АЗС под брендом Shell.

В этом году "Укрнафта" на условиях франшизы получила в управление еще 21 АЗС, которые принадлежат государственной "Укргаздобыче".

Кому больше всего досталось заправок "Привата"

Второй по количеству АЗС стала сеть частной компании "Укрпалетсистемс" (бренд UPG) Владимира Петренко, который начинал свой бизнес с деревообработки и торговли топливом в Житомирской области.

Когда в конце 2024 - начале 2025 года сеть АЗС "Привата" начала останавливаться и остановилась окончательно из-за потери контроля над национализированными долей в "Укрнафте" и Кременчугским НПЗ, большую часть АЗС под брендами "Авиас" и ANP арендовала или купила именно сеть UPG.

На сегодня она выросла до 658 заправок в 21 регионе Украины, из которых 370 станций работают непосредственно под брендом UPG (остальные проходят ребрендинг).

Кто занимает третью позицию

Третьей по количеству станций является сеть ОККО (более 410 АЗС), которая принадлежит украинскому бизнесмену Виталию Антонову. Его холдинг ОККО Group также инвестирует в аграрный бизнес, ветровую энергетику и горнолыжные курорты на западе Украины (проект GORO Mountain Resort во Львовской области).

Значительными игроками на топливном рынке также остаются сети WOG (352 станции), "БРСМ-Нафта" (227 АЗС), АМИС (199 станций), отмечают для издания аналитики консалтинговой компании "НефтеРынок".