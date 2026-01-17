Три місяці інтенсиву. Топові виші розкрили ціни на "нульовий курс"

Маріупольський державний університет

Тривалість курсу: з 9 лютого - 3 місяці. У програму входить підготовка до НМТ (предмети обираються окремо). Формат: очний, навчання в межах "нульового курсу".

Вартість:

участь у програмі "Зимовий вступ" - безкоштовно (державний грант)

поза програмою - 510 грн на місяць за один предмет

Житло: гарантоване проживання для тих, хто не має житла в Києві.

"Раніше вступники та їх батьки самостійно ухвалювали рішення щодо поглиблення знань перед вступом до університету за фінансової можливості, яка є не у всіх родин. Проект "Зимовий вступ" надає таку можливість підготуватися окремим категоріям", - кажуть в університеті.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Тривалість курсу: 3,5 місяця (з 2 березня). У курс входить 4 предмети по 90 годин кожен:

українська мова

математика

історія України

біологія

Загальне навантаження: 360 годин. Формат: денний, офлайн.

Вартість:

грантова форма - безкоштовно для пільгових категорій

грант 3000 грн/міс

компенсація гуртожитку 800 грн/міс

платна форма - 18 000 грн за повний курс

Бонус: +15 балів до конкурсного балу при вступі на окремі спеціальності.

"В НУБіП України стартує унікальний експериментальний проект - "Відкритий шлях до вищої освіти". Це не просто курси, а стратегічне "вікно можливостей" для тих, хто не хоче ставити життя на паузу", - пояснює керівник Центру розвитку кар’єри Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП) Сергій Ковалевський.

НТУ "Дніпровська політехніка"

Тривалість курсу: 4 місяці (з 1 березня). У курс входить інтенсивна підготовка з фокусом на технічні та інженерні спеціальності.

Графік: 4 дні на тиждень, по 3 пари щодня. Формат: очний.

Вартість:

4200 грн на місяць

16 800 грн за повний курс

Грантова форма: для пільгових категорій - покриття до 3000 грн/міс.

Житло:

гуртожиток для всіх слухачів

пільговикам - компенсація 800 грн/міс

"Формат підготовчих відділень для нас - це давно відпрацьована та налагоджена технологія. Проте сьогодні ми відкриваємо принципово нову сторінку", - розповів ректор НТУ "Дніпровська політехніка" Олександр Азюковський.