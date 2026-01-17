Три месяца интенсива. Топовые вузы раскрыли цены на "нулевой курс"

Мариупольский государственный университет

Продолжительность курса: с 9 февраля - 3 месяца. В программу входит подготовка к НМТ (предметы выбираются отдельно). Формат: очный, обучение в рамках "нулевого курса".

Стоимость:

участие в программе "Зимнее поступление" - бесплатно (государственный грант)

вне программы - 510 грн в месяц за один предмет

Жилье: гарантированное проживание для тех, кто не имеет жилья в Киеве.

"Раньше абитуриенты и их родители самостоятельно принимали решение об углублении знаний перед поступлением в университет при финансовой возможности, которая есть не у всех семей. Проект "Зимнее поступление" предоставляет такую возможность подготовиться отдельным категориям", - говорят в университете.

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

Продолжительность курса: 3,5 месяца (со 2 марта). В курс входит 4 предмета по 90 часов каждый:

украинский язык

математика

история Украины

биология

Общая нагрузка: 360 часов. Формат: дневной, оффлайн.

Стоимость:

грантовая форма - бесплатно для льготных категорий

грант 3000 грн/мес

компенсация общежития 800 грн/мес

платная форма - 18 000 грн за полный курс

Бонус: +15 баллов к конкурсному баллу при поступлении на отдельные специальности.

"В НУБиП Украины стартует уникальный экспериментальный проект - "Открытый путь к высшему образованию". Это не просто курсы, а стратегическое "окно возможностей" для тех, кто не хочет ставить жизнь на паузу", - объясняет руководитель Центра развития карьеры Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (НУБиП) Сергей Ковалевский.

НТУ "Днепровская политехника"

Продолжительность курса: 4 месяца (с 1 марта). В курс входит интенсивная подготовка с фокусом на технические и инженерные специальности.

График: 4 дня в неделю, по 3 пары ежедневно. Формат: очный.

Стоимость:

4200 грн в месяц

16 800 грн за полный курс

Грантовая форма: для льготных категорий - покрытие до 3000 грн/мес.

Жилье:

общежитие для всех слушателей

льготникам - компенсация 800 грн/мес

"Формат подготовительных отделений для нас - это давно отработанная и отлаженная технология. Однако сегодня мы открываем принципиально новую страницу", - рассказал ректор НТУ "Днепровская политехника" Александр