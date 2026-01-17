Три месяца интенсива. Топовые вузы раскрыли цены на "нулевой курс"

В январе 2026 года стартует экспериментальный проект "зимнее поступление". Ряд топовых вузов уже определили, как будет проходить "нулевой курс", сколько будет стоить и открыли на него регистрацию.
В комментариях РБК-Украина ряд университетов раскрыли стоимость "нулевого курса".
Продолжительность курса: с 9 февраля - 3 месяца. В программу входит подготовка к НМТ (предметы выбираются отдельно). Формат: очный, обучение в рамках "нулевого курса".
Стоимость:
Жилье: гарантированное проживание для тех, кто не имеет жилья в Киеве.
"Раньше абитуриенты и их родители самостоятельно принимали решение об углублении знаний перед поступлением в университет при финансовой возможности, которая есть не у всех семей. Проект "Зимнее поступление" предоставляет такую возможность подготовиться отдельным категориям", - говорят в университете.
Продолжительность курса: 3,5 месяца (со 2 марта). В курс входит 4 предмета по 90 часов каждый:
Общая нагрузка: 360 часов. Формат: дневной, оффлайн.
Стоимость:
Бонус: +15 баллов к конкурсному баллу при поступлении на отдельные специальности.
"В НУБиП Украины стартует уникальный экспериментальный проект - "Открытый путь к высшему образованию". Это не просто курсы, а стратегическое "окно возможностей" для тех, кто не хочет ставить жизнь на паузу", - объясняет руководитель Центра развития карьеры Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (НУБиП) Сергей Ковалевский.
Продолжительность курса: 4 месяца (с 1 марта). В курс входит интенсивная подготовка с фокусом на технические и инженерные специальности.
График: 4 дня в неделю, по 3 пары ежедневно. Формат: очный.
Стоимость:
Грантовая форма: для льготных категорий - покрытие до 3000 грн/мес.
Жилье:
"Формат подготовительных отделений для нас - это давно отработанная и отлаженная технология. Однако сегодня мы открываем принципиально новую страницу", - рассказал ректор НТУ "Днепровская политехника" Александр
"Зимнее поступление" - это экспериментальный проект, который инициировал Президент Украины. Инициатива предусматривает запуск подготовительных отделений при вузах для будущих абитуриентов. Его цель - системная подготовка к НМТ, преодоление образовательных потерь из-за войны и адаптация к университетскому обучению еще до начала основной вступительной кампании.
Обучение на так называемом "нулевом курсе" продлится от трех до шести месяцев и составит не менее 360 часов. Программа включает обязательные предметы НМТ - украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор, каждый из которых будет иметь не менее 90 часов преподавания. Кроме того, университеты могут дополнительно предоставлять психологическую поддержку, консультации по профориентации и украиноведческий компонент.
Учиться на "нулевом курсе" смогут выпускники этого и предыдущих лет, украинцы за рубежом, те, кто вернулся в Украину, а также лица, которые понесли образовательные потери из-за войны. Для жителей временно оккупированных территорий, военнослужащих, ветеранов и людей, нуждающихся в адресной поддержке, обучение будет бесплатным за счет государства.
С перечнем университетов, участвующих в проекте, можно ознакомиться по ссылке.