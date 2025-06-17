Три міфи про дитяче харчування, у які досі вірять батьки: вони шкодять здоров'ю

Харчування дітей - одна з найболючіших тем для батьків. Деякі уявлення про дитяче харчування давно застаріли, але й досі поширюються серед батьків. Варто знати, які міфи не базують на наукових фактах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Ольги Дорош.

"Не з’їв суп - лишився голодний"

За словами експерта, суп - не чарівна страва. Якщо дитина не любить суп, це не катастрофа. Баланс у харчуванні можна забезпечити і без нього.

Діти мають право мати свої улюблені страви. Тому повноцінно вирости можна і без щоденного борщу.

Важливе не що саме дитина їсть (суп чи каша), а загальний нутрієнтний баланс. Форма подачі їжі не впливає на здоровий розвиток, якщо в раціоні є джерела білків, жирів, вуглеводів, клітковини й мікронутрієнтів.

Замість супу можна дати:

овочеве рагу

тушковані або запечені овочі

овочеве пюре (наприклад, з моркви, броколі, цвітної капусти)

Це забезпечує клітковину, вітаміни і мінерали.

Якщо ви хвилюєтеся, що без супу дитина отримуватиме мало рідини - пропонуйте більше води, компоту, узвару, чаїв без цукру.

"Молоко - must have до 7 років і більше"

Молоко - не єдине і не обов’язкове джерело кальцію. Якщо дитина не любить або не переносить молоко - це не страшно. Тому важливо збалансувати харчування, яке багате на кальцій (зелень, риба, мигдаль, броколі тощо).

Немає потреби змушувати дитину пити молоко, якщо є багато альтернатив.

Названо перелік продуктів, які є чудовим джерелом кальцію:

броколі - особливо у вареному вигляді (краще засвоюється)

капуста кейл (листова) - має високий вміст добре засвоюваного кальцію

мигдаль - 250 мг кальцію на 100 г

біла квасоля - багата на кальцій і клітковину

апельсиновий сік - збагачений кальцієм (перевіряти склад)

"Дитина має доїдати все до останньої крихти"

Вчити дитину ігнорувати свої відчуття голоду і ситості - прямий шлях до розладів харчової поведінки в майбутньому. Їжа - не про "мусиш", а про турботу й слухання тіла.

"Батьки вирішують що і коли дитина їсть, а дитина - скільки. Примус доїдати - один із тригерів розладів харчової поведінки у підлітковому віці", - йдеться у повідомленні.

До того ж, якщо доїдання пов’язується з примусом чи погрозами ("не вийдеш з-за столу, поки не доїси"), у дитини формується негативна асоціація з їжею. Це може призвести до харчових розладів, відрази до певних продуктів чи до самої культури харчування.