4 смачні і корисні обіди для дітей, які завжди заходять на ура

Обід для дитини - це не просто прийом їжі, а можливість зарядитися енергією на весь день. Названо корисні ідеї, які допоможуть зробити харчування малюків збалансованим та цікавим.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Today .

Почніть з основного продукту, який містить багато білка

Білок - це один із найважливіших будівельних матеріалів для організму дитини. Він допомагає рости м’язам, зміцнювати імунітет і підтримувати здоров’я шкіри, волосся та нігтів.

Крім того, білок сприяє правильному розвитку органів і тканин, забезпечує енергією та допомагає відновлюватися після фізичних навантажень. Тож регулярне вживання білка у раціоні допомагає дітям бути активними, сильними та здоровими.

Ідеї ​​для дитячої їжі з високим вмістом білка:

сендвічі з нарізаною індичкою, шинкою або куркою

грецький йогурт

курка-гриль

сирні палички

Давайте дітям свіжі фрукти та овочі

Педіатр Метью Вілбер розповів, що овочі ат фрукти не лише допомагають дітям отримати необхідні вітаміни та мінерали, але й забезпечують корисну для кишечника клітковину.

"Я бачу багатьох дітей із розладом шлунка та проблемами з травленням, а свіжі фрукти та овочі - чудовий спосіб отримати більше клітковини", - додала експерт.

Варіанти корисних фруктів та овочів:

яблука

апельсини

мандарини

виноград

малина

полуниця

нарізаний болгарський перець

морквяні палички

палички селери

огіркові палички

Додайте ситний, смачний соус із хрусткою закускою

Соуси або пасти можуть бути чудовим способом додати трохи більше здорового, насиченого жирами та білками раціону дитини, а також вони можуть бути смачним доповненням до багатих на поживні речовини овочів.

Арахісова паста та гуакамоле - це способи, як можна непомітно додати білок і зробити овочі смачнішими.

Ідеї ​​для соусів та перекусів:

арахісова паста

гуакамоле

хумус

крекери

Смачний десерт

Десерти, особливо ті, що містять вуглеводи (фрукти, мед, цільнозернове борошно), дають енергію, яку діти швидко витрачають у русі та навчанні.

Солодке викликає вивільнення ендорфінів (гормонів радості). Це особливо важливо в моменти стресу або після важкого дня.

Невелика порція десерту може бути мотивацією завершити завдання, поїсти основну страву або виконати домашнє завдання.

Ідеї ​​для десертів: