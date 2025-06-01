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4 смачні і корисні обіди для дітей, які завжди заходять на ура

, Неділя 01 червня 2025 12:59
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4 смачні і корисні обіди для дітей, які завжди заходять на ура Названо варіанти обіду, які корисні для дітей (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Обід для дитини - це не просто прийом їжі, а можливість зарядитися енергією на весь день. Названо корисні ідеї, які допоможуть зробити харчування малюків збалансованим та цікавим.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Today.

Почніть з основного продукту, який містить багато білка

Білок - це один із найважливіших будівельних матеріалів для організму дитини. Він допомагає рости м’язам, зміцнювати імунітет і підтримувати здоров’я шкіри, волосся та нігтів.

Крім того, білок сприяє правильному розвитку органів і тканин, забезпечує енергією та допомагає відновлюватися після фізичних навантажень. Тож регулярне вживання білка у раціоні допомагає дітям бути активними, сильними та здоровими.

Ідеї ​​для дитячої їжі з високим вмістом білка:

  • сендвічі з нарізаною індичкою, шинкою або куркою
  • грецький йогурт
  • курка-гриль
  • сирні палички

Давайте дітям свіжі фрукти та овочі

Педіатр Метью Вілбер розповів, що овочі ат фрукти не лише допомагають дітям отримати необхідні вітаміни та мінерали, але й забезпечують корисну для кишечника клітковину.

"Я бачу багатьох дітей із розладом шлунка та проблемами з травленням, а свіжі фрукти та овочі - чудовий спосіб отримати більше клітковини", - додала експерт.

Варіанти корисних фруктів та овочів:

  • яблука
  • апельсини
  • мандарини
  • виноград
  • малина
  • полуниця
  • нарізаний болгарський перець
  • морквяні палички
  • палички селери
  • огіркові палички

Додайте ситний, смачний соус із хрусткою закускою

Соуси або пасти можуть бути чудовим способом додати трохи більше здорового, насиченого жирами та білками раціону дитини, а також вони можуть бути смачним доповненням до багатих на поживні речовини овочів.

Арахісова паста та гуакамоле - це способи, як можна непомітно додати білок і зробити овочі смачнішими.

Ідеї ​​для соусів та перекусів:

  • арахісова паста
  • гуакамоле
  • хумус
  • крекери

Смачний десерт

Десерти, особливо ті, що містять вуглеводи (фрукти, мед, цільнозернове борошно), дають енергію, яку діти швидко витрачають у русі та навчанні.

Солодке викликає вивільнення ендорфінів (гормонів радості). Це особливо важливо в моменти стресу або після важкого дня.

Невелика порція десерту може бути мотивацією завершити завдання, поїсти основну страву або виконати домашнє завдання.

Ідеї ​​для десертів:

  • фрукти
  • ягоди в шоколаді

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