4 смачні і корисні обіди для дітей, які завжди заходять на ура
Обід для дитини - це не просто прийом їжі, а можливість зарядитися енергією на весь день. Названо корисні ідеї, які допоможуть зробити харчування малюків збалансованим та цікавим.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Today.
Почніть з основного продукту, який містить багато білка
Білок - це один із найважливіших будівельних матеріалів для організму дитини. Він допомагає рости м’язам, зміцнювати імунітет і підтримувати здоров’я шкіри, волосся та нігтів.
Крім того, білок сприяє правильному розвитку органів і тканин, забезпечує енергією та допомагає відновлюватися після фізичних навантажень. Тож регулярне вживання білка у раціоні допомагає дітям бути активними, сильними та здоровими.
Ідеї для дитячої їжі з високим вмістом білка:
- сендвічі з нарізаною індичкою, шинкою або куркою
- грецький йогурт
- курка-гриль
- сирні палички
Давайте дітям свіжі фрукти та овочі
Педіатр Метью Вілбер розповів, що овочі ат фрукти не лише допомагають дітям отримати необхідні вітаміни та мінерали, але й забезпечують корисну для кишечника клітковину.
"Я бачу багатьох дітей із розладом шлунка та проблемами з травленням, а свіжі фрукти та овочі - чудовий спосіб отримати більше клітковини", - додала експерт.
Варіанти корисних фруктів та овочів:
- яблука
- апельсини
- мандарини
- виноград
- малина
- полуниця
- нарізаний болгарський перець
- морквяні палички
- палички селери
- огіркові палички
Додайте ситний, смачний соус із хрусткою закускою
Соуси або пасти можуть бути чудовим способом додати трохи більше здорового, насиченого жирами та білками раціону дитини, а також вони можуть бути смачним доповненням до багатих на поживні речовини овочів.
Арахісова паста та гуакамоле - це способи, як можна непомітно додати білок і зробити овочі смачнішими.
Ідеї для соусів та перекусів:
- арахісова паста
- гуакамоле
- хумус
- крекери
Смачний десерт
Десерти, особливо ті, що містять вуглеводи (фрукти, мед, цільнозернове борошно), дають енергію, яку діти швидко витрачають у русі та навчанні.
Солодке викликає вивільнення ендорфінів (гормонів радості). Це особливо важливо в моменти стресу або після важкого дня.
Невелика порція десерту може бути мотивацією завершити завдання, поїсти основну страву або виконати домашнє завдання.
Ідеї для десертів:
- фрукти
- ягоди в шоколаді
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