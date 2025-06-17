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Три мифа о детском питании, в которые до сих пор верят родители: они вредят здоровью

Вторник 17 июня 2025 08:45
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Три мифа о детском питании, в которые до сих пор верят родители: они вредят здоровью Мифы о детском питании, в которые не стоит верить (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ольга Дорош

Питание детей - одна из самых болезненных тем для родителей. Некоторые представления о детском питании давно устарели, но до сих пор распространяются среди родителей. Стоит знать, какие мифы не основаны на научных фактах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Дорош.

"Не съел суп - остался голодным"

По словам эксперта, суп - не волшебное блюдо. Если ребенок не любит суп, это не катастрофа. Баланс в питании можно обеспечить и без него.

Дети имеют право иметь свои любимые блюда. Поэтому полноценно вырасти можно и без ежедневного борща.

Важно не что именно ребенок ест (суп или каша), а общий нутриентный баланс. Форма подачи пищи не влияет на здоровое развитие, если в рационе есть источники белков, жиров, углеводов, клетчатки и микронутриентов.

Вместо супа можно дать:

  • овощное рагу
  • тушеные или запеченные овощи
  • овощное пюре (например, из моркови, брокколи, цветной капусты)

Это обеспечивает клетчатку, витамины и минералы.

Если вы волнуетесь, что без супа ребенок будет получать мало жидкости - предлагайте больше воды, компота, компота, компота, чаев без сахара.

"Молоко - must have до 7 лет и старше"

Молоко - не единственный и не обязательный источник кальция. Если ребенок не любит или не переносит молоко - это не страшно. Поэтому важно сбалансировать питание, которое богато кальцием (зелень, рыба, миндаль, брокколи и т.д.).

Нет необходимости заставлять ребенка пить молоко, если есть много альтернатив.

Назван перечень продуктов, которые являются отличным источником кальция:

  • брокколи - особенно в вареном виде (лучше усваивается)
  • капуста кейл (листовая) - имеет высокое содержание хорошо усваиваемого кальция
  • миндаль - 250 мг кальция на 100 г
  • белая фасоль - богата кальцием и клетчаткой
  • апельсиновый сок - обогащен кальцием (проверять состав)

"Ребенок должен доедать все до последней крошки"

Учить ребенка игнорировать свои чувства голода и сытости - прямой путь к расстройствам пищевого поведения в будущем. Еда - не о "должен", а о заботе и слушании тела.

"Родители решают что и когда ребенок ест, а ребенок - сколько. Принуждение доедать - один из триггеров расстройств пищевого поведения в подростковом возрасте", - говорится в сообщении.

К тому же, если доедание связывается с принуждением или угрозами ("не выйдешь из-за стола, пока не доешь"), у ребенка формируется негативная ассоциация с едой. Это может привести к пищевым расстройствам, отвращению к определенным продуктам или к самой культуре питания.

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