Три мифа о детском питании, в которые до сих пор верят родители: они вредят здоровью
Питание детей - одна из самых болезненных тем для родителей. Некоторые представления о детском питании давно устарели, но до сих пор распространяются среди родителей. Стоит знать, какие мифы не основаны на научных фактах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Дорош.
"Не съел суп - остался голодным"
По словам эксперта, суп - не волшебное блюдо. Если ребенок не любит суп, это не катастрофа. Баланс в питании можно обеспечить и без него.
Дети имеют право иметь свои любимые блюда. Поэтому полноценно вырасти можно и без ежедневного борща.
Важно не что именно ребенок ест (суп или каша), а общий нутриентный баланс. Форма подачи пищи не влияет на здоровое развитие, если в рационе есть источники белков, жиров, углеводов, клетчатки и микронутриентов.
Вместо супа можно дать:
- овощное рагу
- тушеные или запеченные овощи
- овощное пюре (например, из моркови, брокколи, цветной капусты)
Это обеспечивает клетчатку, витамины и минералы.
Если вы волнуетесь, что без супа ребенок будет получать мало жидкости - предлагайте больше воды, компота, компота, компота, чаев без сахара.
"Молоко - must have до 7 лет и старше"
Молоко - не единственный и не обязательный источник кальция. Если ребенок не любит или не переносит молоко - это не страшно. Поэтому важно сбалансировать питание, которое богато кальцием (зелень, рыба, миндаль, брокколи и т.д.).
Нет необходимости заставлять ребенка пить молоко, если есть много альтернатив.
Назван перечень продуктов, которые являются отличным источником кальция:
- брокколи - особенно в вареном виде (лучше усваивается)
- капуста кейл (листовая) - имеет высокое содержание хорошо усваиваемого кальция
- миндаль - 250 мг кальция на 100 г
- белая фасоль - богата кальцием и клетчаткой
- апельсиновый сок - обогащен кальцием (проверять состав)
"Ребенок должен доедать все до последней крошки"
Учить ребенка игнорировать свои чувства голода и сытости - прямой путь к расстройствам пищевого поведения в будущем. Еда - не о "должен", а о заботе и слушании тела.
"Родители решают что и когда ребенок ест, а ребенок - сколько. Принуждение доедать - один из триггеров расстройств пищевого поведения в подростковом возрасте", - говорится в сообщении.
К тому же, если доедание связывается с принуждением или угрозами ("не выйдешь из-за стола, пока не доешь"), у ребенка формируется негативная ассоциация с едой. Это может привести к пищевым расстройствам, отвращению к определенным продуктам или к самой культуре питания.
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