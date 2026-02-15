Три кроки: Зеленський пояснив, як Трамп має тиснути на Путіна

План із трьох кроків

Глава держави переконаний, що президент США має діяти без озирання на Кремль. Першочерговим завданням він вважає надання Україні безпекових гарантій.

"Я думаю так... Він має надати нам гарантії безпеки, сильні гарантії безпеки, без діалогу з Путіним. Тому що це гарантії безпеки від Президента Сполучених Штатів", - підкреслив Зеленський.

Другий крок - реалізація плану з відновлення країни. Це, за словами президента, необхідна умова для переходу до мирного життя.

"Дайте нам пакет відбудови України. Це означатиме другий крок, що ми відновимося, це означатиме, що настане мир", - підкреслив президент.

Наступним етапом має стати пряма вимога до Москви припинити вогонь.

"Зателефонувати Путіну і сказати: "Дивись, ти мусиш зупинитися там, де ти зараз є. Ми мусимо заморозити конфлікт зараз, а потім ми зустрінемося у тристоронньому форматі на рівні лідерів і вирішимо, як закінчити цю війну", - Зеленський окреслив алгоритм дій.

Ультиматум та "тотальні санкції"

Якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться приймати ці умови, США мають максимально посилити підтримку України та запровадити безпрецедентні обмеження проти агресора. Зокрема, йдеться про повну блокаду енергетичного сектору РФ.

"Якщо Путін скаже "ні" - тоді так, президент Трамп має дати нам усе, що нам потрібно, щоб врятувати нас, захистити нас і щоб ми залишалися сильними. Він може накласти санкції на всю їхню енергетику, на ядерну енергетику", - заявив президент.

Крім того, Зеленський закликав західних партнерів до персонального тиску на російські еліти, включно з висланням їхніх родичів, які проживають та навчаються у демократичних країнах.