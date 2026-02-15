Три шага: Зеленский объяснил, как Трамп должен давить на Путина

План из трех шагов

Глава государства убежден, что президент США должен действовать без оглядки на Кремль. Первоочередной задачей он считает предоставление Украине гарантий безопасности и разработку плана экономического восстановления.

"Я думаю так... Он должен предоставить нам гарантии безопасности, сильные гарантии безопасности, без диалога с Путиным. Потому что это гарантии безопасности от Президента Соединенных Штатов", - подчеркнул Зеленский.

Второй шаг - реализация плана по восстановлению страны. Это, по словам президента, необходимое условие для перехода к мирной жизни.

"Дайте нам пакет восстановления Украины. Это будет означать второй шаг, что мы восстановимся, это будет означать, что наступит мир", - подчеркнул президент.

Следующим этапом должно стать прямое требование к Москве прекратить огонь.

"Позвонить Путину и сказать: "Смотри, ты должен остановиться там, где ты сейчас находишься. Мы должны заморозить конфликт сейчас, а потом мы встретимся в трехстороннем формате на уровне лидеров и решим, как закончить эту войну", - Зеленский очертил алгоритм действий.

Ультиматум и "тотальные санкции"

Если российский диктатор Владимир Путин откажется принимать эти условия, США должны максимально усилить поддержку Украины и ввести беспрецедентные ограничения против агрессора. В частности, речь идет о полной блокаде энергетического сектора РФ.

"Если Путин скажет "нет" - тогда да, президент Трамп должен дать нам все, что нам нужно, чтобы спасти нас, защитить нас и чтобы мы оставались сильными. Он может наложить санкции на всю их энергетику, на ядерную энергетику", - заявил президент.

Кроме того, Зеленский призвал западных партнеров к персональному давлению на российские элиты, включая высылку их родственников, проживающих и обучающихся в демократических странах.