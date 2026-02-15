ua en ru
Нд, 15 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський визнав, що відсутність Європи в переговорах з РФ є "великою помилкою"

Неділя 15 лютого 2026 03:22
UA EN RU
Зеленський визнав, що відсутність Європи в переговорах з РФ є "великою помилкою" Фото: президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Майже повна відсутність представників Європи у переговорах з РФ щодо миру є "великою помилкою" з негативними для України наслідками.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на EuroNews.

Читайте також: Зеленський назвав ключову тему мирних переговорів у Женеві

"Зеленський заявив, що це "велика помилка" - те, що європейські лідери "практично не присутні за столом переговорів", які відбуваються за посередництва США щодо припинення війни з Росією" - пише видання.

У своїй основній промові в Мюнхені глава деражви повідомив, що Київ працює над тим, щоб враховувати "інтереси та голос Європи" в переговорах. Він стверджував, що будь-який сталий мир має відображати проблеми безпеки всього континенту, а не лише України та США.

Як пише видання, зауваження Зеленського перегукуються з коментарями президента Франції Еммануеля Макрона, який припустив, що Європі доведеться самостійно переосмислити архітектуру безпеки континенту, протистоячи агресору, який перебуває в стані "цукрового кайфу" від війни.

Український лідер також висловив стурбованість тим, що обговорення "поступок" часто зосереджуються лише на Україні, без прохання про рівні компроміси з боку Росії.

"Занадто часто ці поступки обговорюються лише в контексті України, а не Росії", - додав він і припустив, що це несе ризики винагороджувати агресію, а не стримувати її.

Відсутність Європи в ключових переговорах, зазначив Зеленський, посилює цей дисбаланс.

Нагадаємо, що в Європі теж не в захваті, що не беруть участь в переговорах щодо миру в Україні. Наприклад, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Європа має брати участь у діалозі щодо миру, адже саме вона платить за зброю для України, на якій США, ключовий переговірник, заробляють гроші.

Днями також повідомлялось, що Естонія і Латвія хочуть повернути Європу за стіл переговорів щодо України.

Як відомо, ЄС брав участь у переговорах щодо миру трохи раніше, але наразі Штати, Україна та Росія домовляються про мир без участі представників Європи. Наступний раунд переговорів запланований у Женеві вже 17-18 лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Мирні переговори
Новини
Буде точно, як в "Нової пошти". Укрпошта готує важливі нововведення
Буде точно, як в "Нової пошти". Укрпошта готує важливі нововведення
Аналітика
Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи