Три країни терміново закликали посилити ППО після атаки російських безпілотників по Польщі

"Ми, міністри закордонних справ Литви, Польщі та України – Люблінського трикутника, рішуче засуджуємо нещодавнє вторгнення російських безпілотників на територію Польщі. Це був навмисний та скоординований удар, що являє собою безпрецедентну провокацію та ескалацію напруженості", - йдеться у заяві.

Дипломати підкреслили, що дії Росії, а також згода Білорусі на використання свого повітряного простору, є прямою загрозою безпеці всіх країн регіону.

Міністри наголосили, що лише спільні дії можуть гарантувати захист громадян. Україна готова ділитися з Польщею, Литвою та іншими партнерами розвідувальними й оперативними даними для створення ефективної системи раннього попередження та протидії атакам дронами і ракетами.

У документі йдеться про необхідність кращої координації між структурами, відповідальними за повітряну безпеку. Такі заходи мають підвищити ефективність систем протиповітряної оборони.

Країни закликали партнерів терміново посилити ППО України, а також підтримати Литву та Польщу у зміцненні безпеки східного флангу НАТО та ЄС. На думку дипломатів, лише адекватна та рішуча відповідь здатна запобігти подальшій ескалації.

Окремо наголошується, що інцидент супроводжується сплеском російської дезінформації. Тому суспільства закликали залишатися пильними та протидіяти маніпуляціям.

Литва, Польща та Україна підкреслили, що єдність, співпраця та взаємна підтримка в межах НАТО і ЄС є ключовими для протидії російській агресії та гарантії безпеки громадян.