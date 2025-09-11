Три страны срочно призвали усилить ПВО после атаки российских беспилотников по Польше

"Мы, министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины - Люблинского треугольника, решительно осуждаем недавнее вторжение российских беспилотников на территорию Польши. Это был преднамеренный и скоординированный удар, что представляет собой беспрецедентную провокацию и эскалацию напряженности", - говорится в заявлении.

Дипломаты подчеркнули, что действия России, а также согласие Беларуси на использование своего воздушного пространства, является прямой угрозой безопасности всех стран региона.

Министры подчеркнули, что только совместные действия могут гарантировать защиту граждан. Украина готова делиться с Польшей, Литвой и другими партнерами разведывательными и оперативными данными для создания эффективной системы раннего предупреждения и противодействия атакам дронами и ракетами.

В документе говорится о необходимости лучшей координации между структурами, ответственными за воздушную безопасность. Такие меры должны повысить эффективность систем противовоздушной обороны.

Страны призвали партнеров срочно усилить ПВО Украины, а также поддержать Литву и Польшу в укреплении безопасности восточного фланга НАТО и ЕС. По мнению дипломатов, только адекватный и решительный ответ способен предотвратить дальнейшую эскалацию.

Отдельно отмечается, что инцидент сопровождается всплеском российской дезинформации. Поэтому общества призвали оставаться бдительными и противодействовать манипуляциям.

Литва, Польша и Украина подчеркнули, что единство, сотрудничество и взаимная поддержка в рамках НАТО и ЕС являются ключевыми для противодействия российской агрессии и гарантии безопасности граждан.